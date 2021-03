Rigtigt godt tænkt, men simpelthen for små, lød dommen fra Christina og Claus Christensen fra Holme-Olstrup. De bor på en gård på 233 kvadratmeter og har svært ved at se, hvordan de skulle kunne koge deres liv ned til noget mindre. Fotos: Kim Palm

Bo mindre og tænk større: Åbent hus i seniorbofællesskab

På en råkold og forblæst forårssøndag var der godt gang i byggepladsen for enden af Fasanvej. Her er ejendomsselskabet Tetris i gang med anden etape af byens nye seniorbofællesskab - 60 kompakte boliger - der denne gang bliver udbudt som andelsboliger.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her