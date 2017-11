Den 22-årige begik overgreb mod to fireårige piger, mens han var i praktik i en børnehave i Næstved. Modelfoto: Per Christensen

Blufærdighedssag skal i landsretten

En 22-årige tidligere pædagogelev fra Næstved, som tidligere på måneden blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse af to fireårige piger, slipper ikke nødvendigvis med fire måneders betinget fængsel. Statsadvokaten har besluttet at anke sagen til Østre Landsret og forsøge at få den pædofile idømt en strengere straf.

Ved Retten i Næstved gik to dommere ind for en betinget straf, men den tredje ønskede tre måneders ubetinget fængsel til den blege, rødhårede mand. På den baggrund vurderer anklagemyndigheden, at der er muligheder for et anderledes resultat i landsretten.