Blokfløjter blæser foråret et stykke

Efter en mørk vinter lokker både de lyse og lidt varmere aftener til lidt mere aktivitet, så forårskoncerten er en velkommen afveksling i vores hverdag. Denne gang har vi inviteret en gruppe voksne musikere, der i deres fritid mødes for at spille sammen, fortæller organist Jutta Bernack.

En gruppe af blokfløjtelærere mødtes første gang i forbindelse med en konference for musikskolelærere i det gamle Storstrøms Amt engang i starten af 1990'erne. De spillede et arrangement af Mozarts Eine kleine Nachtmusik og syntes, det var så sjovt, at de forsatte med at mødes og dannede et fast ensemble.