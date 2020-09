Se billedserie Siloen blev farvet rød af eventmagere for at gøre opmærksom på, at branchen er i knæ. Foto: Fotos: Kim Palm

Blodrød silo til kamp for kunsten

Næstved - 30. september 2020 kl. 20:47 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Den nedrivningstruede silo på midtermolen på Næstved Havn blev her til aften badet i rødt lys. Det skete som et lysende alarmkald fra kulturlivet, der især vil gøre politikerne opmærksomme på, at situationen er ekstra kritisk under corona-krisen.

Med udfasede hjælpepakker er kunstnerne i knibe, lyder det fra formanden for Foreningen for Koncert- og Eventpersonale, Thomas Gerdes.

- De danske politikere er simpelthen nødt til at forholde sig til den økonomiske krise, eventbranchen står midt i. Vi har ingen mulighed for at tjene penge, men har stadig faste udgifter til husleje, vedligeholdelse af gear, vognparker, materiel med mere, siger Thomas Gerdes.

