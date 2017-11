Næstved Sygehus blev mandag morgen ramt af følgevirkningerne af Sundhedsplatformen. Personalet fik dog forholdsvis hurtigt rettet op på forsinkelserne. Foto: Thierry Wieleman Foto: THIERRY WIELEMAN +45/40344017

Send til din ven. X Artiklen: Blodprøver blev forsinket af Sundhedsplatformen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blodprøver blev forsinket af Sundhedsplatformen

Næstved - 29. november 2017 kl. 09:27 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogenlunde smertefrit. Sådan beskrives opstarten på den meget udskældte it-løsning Sundhedsplatformen i Region Sjælland.

Men mandag morgen gjorde systemet alligevel knuder, og det gik ud over både ambulante og indlagte patienter. Det fortæller Næstved Sygehus.

De ambulante patienter måtte vente i op til en time for at få taget prøverne, og nogle valgte at tage hjem.

Region Sjælland meddeler via Pressestaben i en mail til Sjællandske:

Der var mandag udfordring omkring ventetider på CPR-opslag ved blodprøvebestillinger. Det er forventeligt, at der i en periode bliver ekstra ventetider, og det har intet at gøre med fejl i laboratoriesystemet. Betydningen for borgere, som skulle have taget ambulante blodprøve i Region Sjælland, var, at ventetiden var længere end det normale.

For de indlagte patienter betød det, at der var forsinkelse på at få foretaget blodprøvetagning på morgenrunderne.

Det var ikke Sundhedsplatformen, der gav udfordringen.

Men det var en afledt konsekvens af de afsluttende konverteringer af de rigtig mange patientdata fra de gamle systemer til Sundhedsplatformen, der bevirkede at andre systemer blev belastet og derved performede dårligt i en periode om morgenen, skriver Næstved Sygehus i en mail.

Hvor lang var forsinkelsen for de ambulante patienter og for de indlagte?

Næstved Sygehus svarer: Vores ambulante patienter oplevede om morgenen og formiddagen forøgede ventetider. Det var dog med forskel på de enkelte afsnit. For de fleste var det en mindre eller ingen forsinkelse, mens det for få patienter kunne opleves øget ventetid med op til en times længde. Enkelte patienter valgte tidligt om morgenen at de ønskede at gå hjem og hellere ville komme igen enten senere på dagen eller dagen efter. Til dem tilbød vi at de kunne ringe ind senere på dagen og sikre sig at køen var fjernet, inden de kom igen.

Læs mere i onsdagens Sjællandske