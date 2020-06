Den 47-årige motionscyklist blev flået af cyklen og væltet omkuld, da en bilist blev rasende over, at cyklisten ikke havde rakt armen ud for at svinge til højre. Privatfoto

Blodig vejvrede: Cyklist forfulgt og overfaldet af bilist

Næstved - 04. juni 2020 kl. 04:43 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 47-årig motionscyklist fra Næstved blev tirsdag eftermiddag forfulgt og overfaldet af en rasende bilist, da han ikke havde rakt armen ud til højre i et højresving på cykelstien.

Vred ældre herre Dramaet fandt sted i den lille by Haverup nær Sorø, hvor bilisten - en ældre herre - tog drastiske midler i brug for at stoppe motionscyklisten.

- Han kørte op på siden af mig med nedrullet vindue og skældte mig ud. Da han blev ved, forklarede jeg ham som det var at jeg fandt svinget usikkert og derfor ville beholde begge hænder på styret. Han fortsatte, og jeg forklarede ham igen sagens sammenhæng. Jeg hører ham sige ordet »idiot«. En god kilometer længere henne ser jeg ham holde i vejsiden og stå midt på cykelstien. Jeg har ikke lyst til at stoppe og tale med manden, så jeg vil køre højre om ham, hvor han så griber fat i mig, så jeg vælter brat ud i en betonkant ind mod en have, med 25-30 km/t, fortæller den erfarne motionscyklist til Sjællandske.

Kontaktede politiet Dybt forslået besluttede cyklisten at anmelde den rasende bilist til politiet.

- Han havde så mange muligheder for undervejs at tænke: Nej, det her er ikke det værd - jeg kører hjem igen. Men det gjorde han ikke. Han ville for alt i verden stoppe mig. Om nødvendigt med vold, forklarer cyklisten, der ønsker at være anonym.

Kommunikationsmedarbejder ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Palle O. Hansen, bekræfter at politiet har modtaget en anmeldelse - og at sagen bliver behandlet som en voldssag.

