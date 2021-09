Bliv vaccineret i Bilka

- Vi er rigtig glade for den store opbakning fra detailhandlen til at hjælpe med i vaccinationsindsatsen, så de sidste, herunder særligt de unge, kan blive vaccineret. Mange af os har vores daglige gang i butikker. Samtidig er detailhandlen en branche med rigtig mange unge medarbejdere. Derfor er detailhandlen en vigtig brik i puslespillet med at sikre, at alle ved, at de har et tilbud om gratis vaccination og får en nem mulighed for at gøre brug af det, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.