Bliv spejder eller tambour for en dag

Dagen byder på et væld af sjove oplevelser for børn og unge, og hele spejdergrunden benyttes til de mange aktiviteter, som er planlagt. De Grønnes Tambourkorps og KFUM-spejderne, Herlufsholm Gruppe har gennem mange år haft et godt samarbejde. I år har de valgt at holde en fællesdag, hvor børn og forældre kan komme forbi høre mere om det at spille i tambourkorpset og afprøve spejderaktiviteter samt få en snak med lederne.