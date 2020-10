Rønnebæksholm har fået en ny lydpark med fem lytteposter. Ida Marie Hede og Anna Helleberg Kluge er klar til at give indsigt i tilblivelsen af dem, når der inviteres til poesisalon. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bliv klogere på den nye lydpark

Næstved - 28. oktober 2020 kl. 10:10 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

I forlængelse af lanceringen af Rønnebæksholms nye lydpark afholder kunsthallen to poetiske saloner. Den første finder sted på lørdag den 31. oktober mellem klokken 14 og 16.

Her kan man møde forfatter Ida Marie Hede, der har skrevet manuskript til de fem nye lytteposter i parken. Hun går i dialog med provst Anna Helleberg Kluge, der har været med til at stå for indtalingen. De to taler om landskabet og historien på Rønnebæksholm, og om hvordan man forholder sig til det, og hvordan de har arbejdet med det.

Gratis for unge Også forfatter Malte Tellerup er med til poesisalonen. Han er cand.mag. i litteraturvidenskab og blev i 2018 hædret med Blixenprisen i kategorien Årets litterære talent. Han vil fortælle om sin nyeste udgivelse, Hedeselskabet, som handler om tre kunstnervenner, der flytter fra storbyen til en af de tyndest befolkede egne af Danmark for at eksperimentere med nye måder at leve sammen med naturen på.

Det koster 25 kroner at deltage, men der er gratis adgang for unge til og med 25 år samt studerende. Billetter rekvireres via Billetto. Der er tale om et siddende arrangement, så alle coronarestriktioner kan overholdes.

