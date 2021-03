Børnehjælpsdagen udvider EMPOWER4U til 10 kommuner. En af de kommuner er Næstved. Privatfoto

Bliv frivillig mentor for en udsat ung

Næstved - 18. marts 2021 kl. 18:19 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

- Det vigtigste er ikke din erfaring. Det vigtigste er, at du har lysten, viljen, interessen og kan se værdien i at guide og sparre en udsat ung i forhold til de præmisser og ønsker, de har.

Læs også: Nyt initiativ giver udsatte unge muligheder for en bedre fremtid

Sådan lyder opfordringen fra projektleder i Børnehjælpsdagen, Amanda Drisgaard Hansen til de lokale, der skulle have lave lyst til at være mentor for en af de seks udsatte unge fra Næstved, der er med i det kommende EMPOWER4U- forløb, der starter til påske.

Som led i, at Børnehjælpsdagen har udvidet deres forløb til at omfatte 10 kommuner, herunder Næstved og nu mangler de mentorer fra området til at varetage den store og vigtige rolle, som mentoren har.

Det kan måske være dig Det er Næstveds Ungenetværk, som blandt andet har været med til at beslutte, om Næstved Kommune skulle være med i forløbet. De glæder sig også meget over, at de unge får en mentor tilknyttet, som skal være sparringspartner og bindeleddet mellem den unge og de udfordringer og ønsker, som de har.

God idé - Vi synes, det er en rigtig god idé, at de unge får tilknyttet en mentor, som kan følge op på dagligdagen ved at have et møde eller flere møder med den unge i løbet af hver uge, forklarer leder af ungenetværket Dorthe Torstensen.

For at blive godkendt som mentor skal man besvare et spørgeskema, hvor man beskriver, om man har arbejdet som mentor eller med udsatte unge før, hvad ens motivation for jobbet er, hvilke interesser man har. Herefter vil man blive ringet op til en personlige samtale, hvorefter det vurderes, om man er egnet som mentor på forløbet.

Den gode mentor - Det er vigtigt, at mentor og den unge er et godt match. Derfor har Børnehjælpsdagen brug for mange henvendelser for at kunne finde de rette mentorer til de unge, der alle har været anbragt uden for hjemmet - enten på opholdssted eller i familiepleje, afslutter Amanda Drisgaard Hansen.

Selve mentorrollen varetages af frivillige personer, som har lyst til at støtte og motivere de unge i deres udviklingsforløb. Det sker gennem personlige samtaler omkring en gang om ugen pr. telefon, videoopkald eller fysisk møde. Hver mentor bliver som udgangspunkt matchet med én ung, men kan også være mentor for flere.

Forløbet startet til påske, og tilmelding foregår på www.bhd.dk/empower4u.

