Bliv børnelivredder for en dag

Næstved - 24. juli 2020

Der er ingen udsigter til sol og sommer i den kommende uge, men vandet er stadig lunt. Livredderne på Enø Strand opfordrer derfor til, at man udnytter muligheden til at lave sjove aktiviteter på strandene. Blandt andet kan man komme i træning som livredderne. Livredderne bruger nemlig de stille dage på strandene til at træne.

I stedet for at bade Ustadigt vejr med temperaturer mellem 15 og 20 grader, indbyder ikke ligefrem til at tage på strandtur. Men livredderne holder aldrig fri, så er man i sommerhus eller går tur langs stranden, kan man kigge forbi tårnet på stranden.

- Nogle vil nok hævde, at man skal være vinterbader for at have lyst til at tage til stranden i øjeblikket. Men selv om vejret ikke indbyder til at ligge på et badehåndklæde og læse krimier en hel dag, er der stadig masser af sjove ting, man kan foretage sig - blandt andet træne som vores livreddere, siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Træner redningsøvelser TrygFondens livreddere er til stede på stranden hver dag gennem hele sommeren, og når der ikke er så mange badegæster at holde opsyn med, bruger de tiden på at træne redningsøvelser og tester og vedligeholder deres livsvigtige udstyr. De bliver også testet med såkaldte in-situ øvelser, hvor instruktører kommer på uanmeldt besøg og simulerer kritiske situationer for at se, hvordan og hvor hurtigt livredderne reagerer.

- Vi kan alle sammen - både børn og voksne - med fordel øve os i nogle af de samme ting som livredderne. Det kan både gøre os mere sikre og trygge i vandet, og så kan det først og fremmest give os nogle rigtig sjove og gode fælles oplevelser sammen med familien. Allerede inden du går i vandet, skal du finde ud af vindretningen. Det lyder banalt, men de seneste uger har vist os, at det er der behov for. Derudover handler det om at gøre børnene fortrolige med at komme sikkert i vandet, opnå kontrolleret vejrtrækning og skabe fremdrift. Med nogle sjove øvelser kan man let øve nogle meget relevante færdigheder til både selvredning og det at kunne redde andre. Og når man lærer at færdes trygt og sikkert i vand, skaber det også en naturlig og stor glæde for at være i vandet, siger Anders Myrhøj.

Kig bare forbi - Kom endelig hen og tal med livredderne, når du er på stranden med familien. Nu, hvor der ikke er så mange badende, har de tiden og vil meget gerne tale med strandgæsterne om de lokale forhold, ligesom de gerne viser noget af deres udstyr frem - selvfølgelig under hensyntagen til både coronaregler, og at de fortsat kan holde opsyn på stranden. Men alle er altid velkomne, siger Anders Myrhøj.