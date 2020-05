Udover at skifte navnet fra »4700 Alt er tilladt« til »Hygge gruppen 4700«, så har de nye adminitratorer også bragt nye regler med sin ind i gruppen. Det er blandt andet slut med køb og salg. I stedet er gruppen nu primært en platform for annoncørbetalt indhold.

Blev omdiskuteret Facebook-gruppe alligevel solgt?

Næstved - 25. maj 2020 kl. 08:46 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste uge valgte stifter af den tidligere Facebook-gruppe »4700 Alt er tilladt«, Tommy Nielsen, at to andre skulle have administratorrollen i gruppen.

En syv år gammel Facebook-gruppe for alle med interesse i Næstved - og med 58.000 medlemmer.

Dén beslutning skabte røre i Facebook-andedammen.

Så langt så godt. Var man ikke tilfreds med de nye regler - og gruppens nye navn »Hyggegruppen 4700« - som de nye administratorer bragte med sig ind i gruppen, kunne man melde sig ud.

Tvivl om foræring Det store spørgsmål er imidlertid om gruppen er blevet solgt, eller havde Tommy Nielsen frivilligt og uden en modydelse givet en gruppe fra sig med 58.000 medlemmer?

Flere sendte korrespondancer til Sjællandske, hvor Tommy Nielsen selv tilkendegav, at gruppen var blevet solgt.

»Seriøst hvad sker der for 4700 alt er tilladt« skrev en Facebook-bruger til ham.

»Er solgt« svarede Tommy Nielsen.

Til Sjællandske begrundede han den 20. maj overdragelsen således:

- Jeg blev bare træt af alt det bøvl og gider ikke mere, derfor har jeg foræret siden væk ganske gratis.

Ikke tilladt at sælge Har der været penge imellem, da Tommy Nielsen valgte at overdrage gruppen til de to nye administratorer, så er det imod Facebooks retningslinjer.

Det slår Facebook-ekspert Halfdan Timm fast.

- Facebook tillader ikke salg af grupper, fordi de er bange for, at det kan give en dårlig oplevelse på Facebook, hvis en bruger er blevet medlem af en gruppe, og der så kommer en masse opslag op, som ikke er det, man som bruger havde forventet ved gruppen, forklarer han.

Det er dog ikke imod nogen dansk lovgivning, men udelukkende Facebooks retningslinjer - men det kan også være problematiske nok at komme på kant med.

Halfdan Timm fortæller, at en gruppe med 58.000 medlemmer potentielt kan blive solgt for flere tusinde kroner.

- Et forsigtigt bud på prisen for en sådan gruppe ligger på et sted mellem 30.000 og 70.000 kroner, siger han.

Der var penge indblandet Da Sjællandske snakker med Tommy Nielsen igen fredag eftermiddag, står han stadig fast på, at gruppen ikke er blevet decideret solgt. Han erkender dog, at der har været penge indblandet i overdragelsen.

- Gruppen er givet væk, men jeg har fået et lille beløb for at hjælpe de nye administratorer i gang, siger han.

Til spørgsmålet om, hvorfor han har skrevet til andre Facebook-brugere, at gruppen er blevet solgt, siger han:

- Jeg skrev bare noget, fordi folk vil blande sig i alt.

Ingen konsekvens, men... Om gruppen er solgt eller ej, er et vurderingsspørgsmål. Tommy Nielsen vurderer selv, at den ikke er solgt. Andre vurderer det anderledes.

Den endelige dom er op til Facebook.

- Hvis Facebook opdager og vurderer, at en gruppe er blevet solgt, så lukker de den ned. Længere er den ikke, siger Halfdan Timm.

Facebook er domstolen i sit eget univers, og til forskel fra den virkelige verdens retssystem, så hører Facebook sjældent begge sider af en sag.

- Facebook kan få øjnene op for, at en gruppe er solgt, hvis folk selv skriver det, eller hvis andre brugere anmelder gruppen, forklarer han.