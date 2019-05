Blebørn laver kunst med kroppen

Se billedserie Ingen pensel var nødvendig, da børn fra blandt andre Alfehuset og en dagpleje i Lindebjerggruppen malede ved hjælp af kroppen, fastelavnsris et bildæk og andre usædvanlige redskaber.

Næstved - 24. maj 2019 kl. 12:29 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skulle man være kommet til at gå forkert og åbne døren til lokale 117 på Grønnegade Kaserne torsdag formiddag, så var det alt andet end et hverdagssyn, der mødte en.

Her sad 11 småbørn kun iført ble og malede. Ikke noget med borde, stole og pensler. Fingermaling så? Nej, det ville være en underdrivelse, for børnene var placeret direkte på tre store, kortvarigt hvide lærreder spredt ud på gulvet og sad og malede med tennisbolde, fluesmækkere, koste og sågar et cykelhjul. Bag dem holdt pædagoger og dagplejere et vågent øje.

Til at starte med var der en vis generthed at spore, men da først idékvinde og underviser Henriette Brun hældte maling ud rundt om børnene og uddelte de særprægede maleredskaber, så kunne de ikke holde sig i ro. Der blev bidt i skuresvampen, så munden blev dybblå, hele håndflader blev farvet og trykt ind mod en andens brystkasse og for nogle var det snart kun navlen, der var hudfarvet.

- Se mine flotte tæer, udbrød Vanessa fra Alfehuset i Holme-Olstrup, mens hun fremviste sine fuldstændig brune fødder,

Hun og de andre børn kravlede, stavrede og skvattede, når de usikre børneben mistede fodfæste på det glatte underlag. Det skete ofte, men der var ingen sure miner hos børnene, der ufortrødent forsatte den vilde malen. Og på den måde kom hele kroppen også i brug og en mosaik af farver spredte sig hastigt ud over hele lærredet.

Aktiviteten hedder actionpainting og er en del af Børnekulturfestivalen. Bag den står Henriette Brun, der er selvstændig børnekulturudvikler og tegner. De 11 børn var det sjette hold hun underviste i løbet af festivalen, som hun også har besøgt de forgangne år.

For hende handler det om at skubbe til børnene og få sat alle deres sanser i gang.

- Det går langt udover grænsen for, hvad de har prøvet før. Men de sanser ting meget tidligt, og jeg vil gerne vise, man ikke behøver sidde ved et bord for at male, siger hun.

Hun har dyrket det dynamiske møde mellem børn og maling på denne måde i 17 år og er inspireret af Jackson Pollock. Der skete da også tydeligt noget med børnene, der til tider gjorde store øjne, men hurtigt gav sig hen til malergerningen, når de fik stukket opvaskebørster i hænderne for at male på bildæk, som de siden trillede hen over de spirende kunstværker. De skal efterfølgende hænges op i institutionerne.

- Nu kan i fortælle jeres forældre, eller det kan jeres pædagoger, at mens de har skrevet på computer på arbejdet, så har I malet med tennisbolde og bildæk, sagde Henriette Brun til slut.

Når man endnu ikke har lært at tale, så er det jo heldigt, at et billede siger mere end 1000 ord.