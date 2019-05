Blafferstoppested: Kære bilist, Tag mig op

Det ringer ud efter sidste time, og skoledagen på gymnasiet er slut. For mange elever venter en bustur hjem. Særligt for elever, der bor lidt udenfor byskiltet kan det være en udfordring, at finde en bus, der passer. Nu er der hjælp på vej, da Næstved Gymnasium som det første i landet får eget blafferstoppested. Her kan man stille sig hen og vifte med tommelfingeren, hvis man gerne vil have et lift, og her kan bilister køre forbi, hvis de har lyst til at have en passager med på turen.