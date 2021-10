Se billedserie En rigtig god idé med et havnebad, men for uambitiøst at kopiere havnebadet i Odense, mener De Konservatives Rune Kristensen. Foto: Odense Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Blå blok: Spændende men uambitiøst forslag om havnebad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Blå blok: Spændende men uambitiøst forslag om havnebad

Næstved - 07. oktober 2021 kl. 14:50 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Blå blok støtter borgmester Carsten Rasmussen (S) forslag om et havnebad, der kan kickstarte by- og boligudviklingen, når erhvervshavnen sejler ud af byen. Men forslaget er for uambitiøst, mener De Konservatives borgmesterkandidat Rune Kristensen, mens Venstre's bud på borgmesterposten Kristian Skov-Andersen i stedet foreslår, at vi hopper direkte i havnen og ikke i et badebassin med klorvand.

Først og fremmest er det rart, at der endelige kommer konkrete forslag fra Socialdemokraterne, siger Rune Kristensen og skynder sig at tilføje.

Kig mod Aarhus, Aalborg og København - Borgmesterens forslag om konkret at bruge Odense-modellen er en anelse uambitiøst. Vi har flere gange tidligere set, at løsningerne var 'lige ved og Næstved' med Arenaen og senest med svømmehallen, som den konservative byrådsgruppe heldigvis fik reddet på målstregen, så vi endte med en ambitiøs løsning. Odense-modellen for et havnebad omfatter nemlig kun et havnebad med en vanddybde mellem 0,8 og 2,0 meter - uden mulighed for udspringstårn eller vipper. Der er heller ikke hverken børnebassin eller motionsbassin i Odense-modellen. Så vi bakker op om et havnebad, men mener, at vi skal se på om vi kan hæve ambitionsniveauet og kigge mere i retning af havnebadene i Aarhus, Aalborg og København, siger Rune Kristensen.

I Odense kostede havnebadet 35 millioner kroner, da det blev bygget i 2016. Venstre mener, at de penge meget bedre kunne anvendes på at rense vandet i Susåen, så vi i fremtiden kan hoppe direkte i havnen - uden brug af vandværksvand, der skal blandes med klor.

Vi har ikke brug for mere klorvand - Vi får rigeligt med klorvand i den nye svømmehal ved Stenlængegård. Pengene er meget bedre brugt på at rense vandet i Susåen. Der arbejdes lige nu hårdt på at undgå overløb fra kloakkerne, så vandet bliver helt rent - også inde i havnen. Når det er på plads, er det tid til en dukkert og gerne med vipper, motions- og børnebassin som jeg kan forstå, at De Konservative går ind for, siger Kristian Skov-Andersen, der har vendt sagen med resten af Venstres gruppe i byrådet.

Han peger samtidig på, at havnebadet tidligst kan stå klar i 2025 og derfor er der god tid til at rense vandet i Susåen, så havnen kan bruges til en forfriskende dukkert.

Så populært er havnebadet i Odense Nye tal fra Odense Havnebad viser, at den bynære badeløsning trækker mange folk til havnen. I juli toppede besøgstallet med næsten 25.000 badegæster, mens der bader i omegnen af 5.000 borgere om måneden i de kolde vintermåneder.