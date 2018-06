Der blev sagt temmelig mange mærkelige ting under sagen ved Retten i Næstved. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Bizar retssag om falske forklaringer

Næstved - 07. juni 2018 kl. 12:42 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nej, nej, det er ikke for at få hævn. Sådan en type er jeg slet ikke. Jeg er kommet så langt med mit liv. Jeg har ikke taget kokain i ... to måneder! Jeg er nået så langt i min nedtrapning af metadon og får ros på misbrugscenteret.

Ordene kom fra den mandlige del af et kærestepar fra Næstveds misbrugsmiljø, som onsdag sad på anklagebænken i retten, begge tiltalt for at have afgivet falske forklaringer til politiet og forsøgt at få en uskyldig dømt for et overfald.

Baggrunden for retssagen var en episode fra 17. maj sidste år, da en kvinde i naboopgangen til den 44-åriges lejlighed på Østre Ringvej ringede til alarmcentralen på grund af voldsom uro og høje råb. Omkring en time forinden havde hun set en kvinde fyldt med blod i ansigtet stå og ryge på altanen fra samme lejlighed.

Otte minutter senere ringede den 44-årige selv 112. Det forvirrede opkald, hvor der blandt andet råbes »min kone er ved at dø«, blev afspillet i retten. Det lykkedes manden at få forklaret, at hans kæreste var blevet overfaldet med et bat, og han kom med både for- og efternavn på personen, som havde gjort det. Politiet mødte op i lejligheden, hvor også den 23-årge kæreste kunne fortælle, hvem der havde slået hende. Kort efter anholdt ordensmagten den 32-årige mand, som bor lige i nærheden. Han lå og sov, da de dukkede op.

Oplysninger fra den 32-åriges telefon har senere vist, at han befandt sig på landevejen fra Rønnede på det tidspunkt, hvor overfaldet skulle være sket. Han blev da også løsladt dagen efter sin anholdelse, da anklagemyndigheden besluttede at droppe et ellers planlagt grundlovsforhør.

I retten fastholdt kæresteparret deres historie om, at det havde banket på døren, kvinden havde åbnet og var med det samme blevet slået flere gange i hovedet med et bat. Hun besvimede, hvorefter gerningsmanden kastede sig over den 44-årige og tog kvælertag. Efter en kort kamp flygtede han.

Sagen mod kæresteparret blev ikke afsluttet onsdag. Den 32-årige, som de to har beskyldt for overfaldet, mødte nemlig ikke op for at afgive vidneforklaring. Han vil blive anholdt på forhånd, så han er klar til at komme med sin historie, når sagen genoptages den 23. august.

Læs hele historien i Sjællandske, torsdag.