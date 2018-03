Når vejret er godt, er Rådmandshaven et yndet tilholdssted for festglade unge. Det var under et sådant festligt arrangement, at to brødre sidste år blev overfaldet. De unge på billedet her har ikke noget med episoden at gøre. Foto: Kristian Willumsen

Bizar retssag: Voldsramte brødre trak i land

Næstved - 10. marts 2018 kl. 14:08 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En temmelig aparte retssag blev indledt ved Retten i Næstved fredag.

Meningen var, at der skulle have været tre tiltalte, men den ene- en 20-årig mand - var syg, og den anden - en jævnaldrende mand - skulle have været anholdt af politiet, som ikke kunne finde ham. Således var kun en 19-årig mand af anden etnisk oprindelse end dansk mødt op, og da han er tiltalt i begge sagens forhold, blev det besluttet at gennemføre sagen alene mod ham.

Den 19-årige er anklaget for at have deltaget i to overfald, som i begge tilfælde er gået ud over brødrepar - det ene var så voldsomt, at der er rejst tiltale for grov vold. Han nægter sig skyldig.

Det første forhold drejer sig om en episode i forbindelse med en privatfest tilbage i starten af februar sidste år. Festen blev holdt om aftenen og natten i en vaskehal i Næstveds indvandrermiljø, og ifølge den 19-årige opstod der masseslagsmål.

- Jeg kender ikke de to brødre, men de var begge vildt stive. Den ene gik rundt og tog på pigerne, og på et tidspunkt kastede han en anden mand gennem en rude. Så kom han over og tog fat i mig og sagde et eller andet mærkeligt på arabisk, forklarede den tiltalte og fortsatte:

- Han slog mig, så jeg skubbede igen, og pludselig var der 10-20 mennesker, der slog hinanden. Det var et kæmpe kaos.

Et par dage efter festen mødte de omtalte brødre op hos politiet og anmeldte den 19-årige samt hans 20-årige kammerat.

På baggrund af deres forklaringer dengang er begge mænd tiltalt for grov vold, idet de skulle have slået og sparket den ene bror i hovedet og på kroppen og stampet ham i ansigtet, så han brækkede næsen, var bevidstløs i flere minutter og efterfølgende kastede op. Da hans bror forsøgte at komme ham til undsætning, fik han nærmest samme behandling og skader på næsen.

Det var den historie, de to fortalte dengang, men da de mødte op i retten for at vidne, var beretningen en helt anden. Ingen af dem havde overhovedet været til stede ved festen, lød det. Det var en fejl, at de havde politianmeldt de to mænd.

Den anden episode udspillede sig i Rådmandshaven en majaften sidste år. Her var den 19-årige angiveligt i selskab med den 20-årige mand, som politiet ikke kan finde, og de to overfaldt endnu et brødrepar. Igen var der tale om knytnæveslag og spark mod ansigtet, og også her blev en næse brækket.

Det hele var fuldstændig umotiveret, forklarede begge brødre i retten. Ingen af dem havde ændret forklaring, og det var også kun takket være deres snarrådighed, at politiet fandt frem til deres overfaldsmænd. Den 20-årige blev spottet et par dage senere i et fitnesscenter, mens den 19-årige blev genkendt i sin bil, som brødrenes far hurtigt optog en video af.

- Det er rigtigt, at det er mig på den video, men jeg var altså ikke i Rådmandshaven den aften. Jeg ved ikke, hvem brødrene er, og ham, som de påstår, jeg har gjort det sammen med, ved jeg heller ikke, hvem er. Jeg kender ham ikke, sagde den tiltalte i retten.

Sagen nåede ikke at blive afgjort i går, så den fortsætter på fredag, hvor anklager og forsvarer kommer med deres afsluttende bemærkninger, hvorefter der ventes at falde dom.

