Retssagen om den kampsportstrænende hashhandlers første dag på jobbet var en bizar en af slagsen. Arkivfoto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Bizar retssag: Krænkede hashsælger træner? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bizar retssag: Krænkede hashsælger træner?

Næstved - 21. maj 2020 kl. 08:13 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En temmelig bizar retssag tog tirsdag sin begyndelse ved Retten i Næstved. Her startede den 30-årige tiltalte med at erkende sig skyldig i hashhandel fra Gl. Kirkegård i Næstved.

Han havde dog ikke nået rent faktisk at sælge noget, før politiet dukkede op og anholdt ham 1. november sidste år, lød det i den rodede forklaring.

Første dag på jobbet - Det var min første dag, jeg skulle være der. Jeg var blevet truet med en pistol til at sælge hash, fordi jeg skylder en mand med forbindelse til Bandidos 49.000 kroner. Det var, fordi vi smadrede hans bil som hævn for et overgreb mod en af mine venners søster, lød det blandt andet fra vidneskranken.

Den 30-årige, som er hjerneskadet efter et trafikuheld, fortalte, at han var kommet til kirkegården, hvor tre børn på omkring 14 år ventede på ham. Den ene skulle være lillebror til "chefen" bag hashhandlen, og han gav ham 7,1 gram hash og 1.400 kroner i kontanter fra den forrige sælger på stedet.

- Jeg er jo slet ikke kriminel, jeg er computerspiller. Jeg spiller computer 16 timer om dagen, sagde han.

Samlejebevægelser Den 30-årige er også tiltalt for blufærdighedskrænkelse af sin kvindelige kampsportstræner, hvilket skulle være sket 10 dage efter, han var blevet snuppet med hashen.

- Jeg kalder det for ønsketænkning fra hendes side. På det tidspunkt vejede hun nok fem kilo mere end mig, og jeg er til små piger. Og det var altså hende, som klappede mig i numsen, forklarede manden.

Bagefter afgav træneren forklaring, og den stemte overens med tiltalen i anklageskriftet. Hun fortalte, at de to havde mødtes på en trappe i en pause, hvor den 30-årige havde taget fat om livet på hende og løftet hende op, hvorefter han lavede samlejebevægelser mod hendes underliv og udstødte høje stønnelyde.

- Jeg var helt paf og tænkte: »Hvad er det lige, jeg har oplevet«. Bagefter gik vi op for at fortsætte træningen, og han lagde mig i armlås. Så tog han fat i min hånd og førte den til hans skridt, hvor han lavede onanibevægelser med den og stønnelyde igen. Det chokerede mig, sagde kvinden.

Nul tolerance Hun gennemførte træningen, men brød sammen om aftenen, da hun spiste sammen med sin kæreste.

Han afgav også vidneforklaring, og ligesom kvinden fortalte han, at klubben har er nultolerance over for alt, der kan virke seksuelt.

- Vi arbejder med folk, der har angst, PTSD eller lignende, så det er nødt til at være helt sobert, forklarede han.

Mange uenigheder Det stod i skærende kontrast til den 30-åriges forklaring. Han mente, at kvinden under træningerne hele tiden kyssede sin kæreste, slog ham i numsen og »bed ham i tissemanden«.

Det var bare en af mange uenigheder. Den tiltalte mente nemlig også, at hans kæreste havde været til stede under den famøse træning, men det afviste begge trænere.

For at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen, ville mandens forsvarer gerne indkalde to ekstra vidner: Den 30-åriges kæreste samt en anden person, som også var til stede ved træningen.

På den baggrund blev resten af sagen udskudt til 30. juni.

relaterede artikler