Bitter strid om Falck-testcenter

Næstved - 28. maj 2021 kl. 10:58 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Fredag morgen åbnede Falck et nyt testcenter i Næstved Kommune. Men det blev ikke i Holme-Olstrup Forsamlingshus, som det ellers blev meldt ud sidste weekend.

I stedet er testcentret rykket til Toksværd, hvilket har fået den tidligere og nuværende ledelse af forsamlingshuset i Holme-Olstrup til at gå hinanden på klingen.

Interne uroligheder har i månedsvis plaget bestyrelsen og det blandet med usikkerheden for tagets konstruktion fik tirsdag Falck til at trække en streg i sandet og skrotte aftalen med Holme Olstrup Forsamlingshus til en værdi af mellem 75.000 og 90.000 kroner.

Det hele begyndte på en parkeringsplads i Holme-Olstrup en kold eftermiddag i april.

Kampvalg Tonen var hård på pladsen ved Holme-Olstrup Forsamlingshus den 17. april 2021. Der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, fordi der var stillet mistillid til bestyrelsen med ejer af Madtrylleriet, Tobias Nyberg i spidsen.

De næsten 100 fremmødte medlemmer skulle vælge, hvilken retning forsamlingshuset skulle tage. Den daværende bestyrelse ønskede at sælge og privatisere, mens den opponerende halvdel ønskede at bevare forsamlingshuset som mødested med for byens lokale.

På grund af coronarestriktionerne foregik den ekstraordinære generalforsamling udendørs, og afstemningen gav minder om skolegården. Der skulle vælges side på gårdspladsen.

59 gik til den ene side - 29 til den anden, og så var en ny bestyrelse valgt. Tobias Nyberg gik skuffet hjem. Slaget om at købe forsamlingshuset var tabt for denne gang.

Iskold stemning Siden kampvalget i april har der været iskold stemning mellem de to bestyrelser. Særligt siden Falck og Næstved Kommune i weekenden meldte ud, at det nye testcenter skulle placeres i Holme-Olstrup Forsamlingshus.

Kommunikationen er primært foregået i forskellige Facebook-tråde, hvor medlemmer af forsamlingshuset på hver fløj har diskuteret, hvorvidt Holme-Olstrup Forsamlingshus er velegnet som testcenter.

Tobias Nyberg meldte lynhurtigt ud i en kommentar på Næstved Kommunes Facebook-side, at forsamlingshuset var i for dårlig stand til at modtage gæster. Taget kunne ifølge ham styrte sammen over borgerne.

Sikkerheden først Kommentaren kom på baggrund af, at Holme-Olstrup Forsamlingshus i marts måned fik lavet en tilstandsrapport, som ifølge Tobias Nyberg konkluderede, at tagværkets konstruktion skulle vurderes af en rådgivende ingeniør, fordi det tilsyneladende ikke var forsvarligt udført.

- Den information synes jeg bestemt ikke skal ties ihjel for hverken Falck, Næstved Kommune eller potentielle borgere, der skal testes derinde. Men det har den nyvalgte bestyrelse åbenbart valgt at se bort fra, da de indgik aftalen. Der må hurtig profit ikke være vigtigere end sikkerheden, siger han.

Falck reagerede prompte på Tobias Nybergs henvendelse, og forsinkede beslutningen på ubestemt tid, indtil det i torsdags blev meldt ud, at det nye testcenter fremover skal ligge i Toksværd i stedet for.

Uforståeligt Beslutningen ærgrer den nye bestyrelsesformand i Holme-Olstrup Forsamlingshus, Gert Larsen, som ellers havde underskrevet kontrakten med Falck.

Han er uforstående overfor beslutningen, for der er ifølge ham intet i vejen med tagkonstruktionen.

I kølvandet på diskussionen på Facebook inviterede Gert Larsen en rådgivende ingeniør og tømrer til at gennemgå tagkonstruktionen.

Det gjorde de den 24. maj, og to dage senere konkluderede den rådgivende ingeniør, René Christensen, i sin rapport, at intet i konstruktionen tyder på svigt, og at opretning af loftet kan udføres forholdsvis simpelt.

- Det hele er gennemgået, og der er meldt hus forbi. Så ingen vil være til fare. Vi kan kun se magtesløse til, mens Falck rykker testcentret andetsteds, lyder det fra Gert Larsen.

Onsdag eftermiddag sendte han en mail til Falck med rapporten, men da udmeldingen om flytningen til Toksværd kom torsdag, havde han stadigvæk ikke hørt fra Falck.

- Vi håber, at I vil benytte huset, som vi har aftalt. Det står bare og venter, så vi kan få lavet de tests til glæde for borgerne i lokalområdet, stod der blandt andet i mailen.

Husets overlevelse Efter planen skulle Falck starte lejemålet og flytte ind i Holme-Olstrup Forsamlingshus den 24. maj med første åbningsdag den 25. maj. Herefter skulle aftalen fortsætte frem til den 10. august med mulighed for forlængelse.

Holme-Olstrup Forsamlingshus ville modtage 30.000 kroner om måneden for aftalen, fortæller Gert Larsen, og de penge ville ifølge ham falde på et tørt sted.

- Efter den lange nedlukning er kassen næsten tom, og vi risikerer at dreje nøglen om. Derfor havde aftalen med Falck virkelig hjulpet, siger han.

