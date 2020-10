Tirsdag 24. novebmer kl. 19.30 er det Skt. Jørgens Kirkes tur til at få besøg af Birthe Kjær og publikum kan glæde sig til hendes julesange.

Birthe Kjær i kirkerummet

Man skulle tro, at Birthe Kjær efter 60 år i branchen har prøvet det meste. Hun har sunget sine mange hits på næsten alle landets scener og festivaler, spillet revy og teater, været tv vært for en række programmer, sunget viser og jazz - og været med i Vild Med dans. Hun kan lide at prøve talentet af og få nye udfordringer.