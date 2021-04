Artiklen: Birketræer invaderer mose: Naturelskere kæmper for at hæve vandstanden

Birketræer invaderer mose: Naturelskere kæmper for at hæve vandstanden

Et gammelt ordsprog lyder, at man ikke skal gå over åen efter vand. Og leder man efter vand, skal man måske heller ikke gå i Holmegårds Mose.

Birketræer har i årevis drænet landskabet for vand, og det store naturområde nord for Næstved, er ydermere efter flere hundrede års dræning af tørv blevet så tørt, at biodiversiteten er truet.