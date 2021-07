Se billedserie Birgitte Vallø er ny borgerrådgiver på rådhuset i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

Birgitte er borgernes ombudsmand i Næstved

Næstved - 05. juli 2021 kl. 15:33 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Efter ni år uden, har Næstved Kommune igen fået en borgerrådgiver, der skal hjælpe med at rette misforståelser og uenigheder mellem borgere og kommune, så borgernes rettigheder sikres. 1. juni blev Birgitte Vallø ansat i jobbet, som den person, der skal været mellemmanden mellem borger og kommune. Borgerrådgiveren er uvildig og uafhængig af kommunens forvaltning og refererer direkte til byrådet.

- Jeg ser borgerrådgiveren som en, der står midt i mellem borger og kommune, og skal bidrage til at man kan komme videre i en sag, hvis der er opstået misforståelser, siger Birgitte Vallø.

- Det er min erfaring, at man kommer langt, når borgerne oplever at blive hørt og forstået og reelt inddraget i deres egen sag.

Birgitte Vallø har en baggrund indenfor beskæftigelses- og socialområdet, har haft både faglig ledelse og personaleledelse i den kommunale verden og har en god fornemmelse for kontakten til borgerne og den kommunale organisation.

Læring til kommunen Ud over at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til kommunen, skal borgerrådgiveren også hjælpe kommunens forvaltning med at forbedre sagsgange og eventuelt rette op på dårlige vaner. Hun skal hvert år aflevere en beretning til kommunen, som kan vise om der er særlige sagsområder, hvor borgerne ikke føler sig hørt, og hvor der er grund til at ændre kommunens praksis.

Borgerrådgiveren er et gratis tilbud til borgere, der ønsker hjælpe til forstå afgørelser fra kommunen og til rådgivning om, hvordan man klager over afgørelserne.

Det kan være svært at forstå det juridiske sprog som kommunale afgørelser skrives i, og det kan også være vanskeligt at finde ud af hvordan man klager, hvis man ikke er enig i en afgørelser fra kommunen.

- Det kan for eksempel handle om afslag på ansøgninger om forskellige ydelser, hvor borgeren har svært ved at forstå begrundelsen og hvad der har været udslagsgivende for, at kommunen har sagt nej, forklarer Birgitte Vallø.

En anden ting som Borgerrådgiveren kan hjælpe med er, at rede trådene ud, hvis man har følt sig dårligt behandlet af kommunens personale.

Borgmester Carsten Rasmussen.

Borgerrådgiveren skal omvendt hjælpe de ansatte i kommunen med at forstå, hvorfor borgerne nogen gange kan føle sig tromlet.

- Tit vil det være en uformel dialog der kan løse problemerne. Borgerne har ikke brug for endnu et kontor, der skal behandle skriftlige klager, siger Birgitte Vallø.

Borgmester Carsten Rasmussen håber at den nye borgerrådgiver vil bidrage til, at borgerne oplever at de får mere hjælp til nogen af de ting der kan være svære at forstå, når de har en sag hos den kommunale forvaltning.

- Hun skal først og fremmest forstå og lytte. Det skal ikke handle så meget jura, men om en menneskelig forklaring, lyder forventningen fra Carsten Rasmussen.

Nem at få fat på Det er vigtigt for Birgitte Vallø, at hun som borgerrådgiver er nem at få fat på. Borgere og virksomheder kan ringe direkte til hende, og efter sommerferien rykker hun en gang om måneden ud og sidder på det distriktsbibliotekerne, hvor alle kan komme og få hjælp og vejledning. Første gang bliver på Fensmark bibliotek den 9. august, Fuglebjerg bibliotek den. 11. august, Glumsø bibliotek den. 18. august og Korskilde bibliotek den 24. august. Træffetiderne kan ses på www.naestved.dk/borgerrådgiver.

Som nybagt borgerrådgiver har Birgitte Vallø et forbillede. Han hedder Preben Rhode, og er borgerrådgiver i Gladsaxe kommune.

Birgitte Vallø er borgerrådgiver i Næstved Kommune og hjælper borgerne med at forstå kommunale afgørelser.

- Han er god til at få både kommune og borger til at forstå hvordan den anden part ser et problem, og hans måde at arbejde på har været en stor inspiration for mig siger Birgitte Vallø.

Brug for borgerrådgiver Næstved Kommune fik først gang en borgerrådgiver efter kommunesammenlægningen i 2007. Men stillingen blev sparet væk i 2012, og siden har borgerrådgiverfunktionen formelt ligget i kommunens juridiske afdeling. Sidste år vedtog et politisk flertal i byrådet at genindføre borgerrådgiveren i Næstved Kommune. Borgerrådgiveren skal ved siden af også varetage en whisteblowerfunktion internt i kommunen, som bliver lovpligtig fra årsskiftet 2022.

Der er borgerrådgivere i omkring halvdelen af landets kommuner. En analyse fra den juridiske tænketank Justitia konkluderer, at der er brug for borgerrådgivere i kommunerne. Analysen viser, at kommunernes afgørelser i socialsager bliver omgjort i hver tredje sag, som borgerne har klaget til ankestyrelsen over. I Næstved Kommune var det i 2020 38 procent af ankesagerne der blev omgjort.

- Borgerrådgiverne kan spille en stor rolle som tillidsopbyggende mellemmænd mellem borger og kommune, fordi de både kan tage den uformelle dialog med borgerne og hjælpe dem videre i systemet, og de kan forebygge fejl og mangler, siger vicedirektør i Justitia, Birgitte Arent Eiriksson.