Birgit og Sten i tårer: De pisser på os minkavlere mens vi ligger ned

Næstved - 08. november 2020 kl. 11:37 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Tårerne triller ned ad kinderne på Birgit Holst. Hendes mand Sten Holst lægger armen om hende.

- Det skal nok gå. Vi pelsavlere er sejlivede, siger han til hende.

Men ordene får ikke hendes tårer til at tørre lige med det samme.

Den endelige afgørelse har nemlig ramt minkavlerfruen der, hvor det gør aller mest ondt. Alle mink skal aflives.

Det erhverv, som hun har overtaget efter sin forældre, der overtog det efter deres forældre, er definitivt blevet slået ihjel.

- Vores erhverv er lukket for altid, og sådan er det, siger Sten Holst.

Sten Holst tager telefonen og ringer til nogle af sine avlerkollegaer, der selvfølgelig også har hørt den - for dem - forfærdelige nyhed.

Alle mink skal aflives Den skelsættende dødsdom for alle danske minkbestande kom, efter en muteret version af den allerede så velkendte coronavirus er blevet fundet hos mennesker.

En mutation, som med al sandsynlighed kommer fra minkdyr. Og med risiko for, at mutationen muligvis er modstandsdygtig overfor en kommende coronavaccination, tager statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen ingen chancer.

Pelsen må bruges Fordi der ikke er konstateret smitte blandt mink indenfor en radius på otte kilometer fra Familien Holsts gård, der ligger i Glumsø, må de gerne sælge skindene fra deres i alt 12.800 mink, som uvidende står i deres bure.

- Heldigvis for det. Ellers havde tingene set endnu mere sort ud, siger Sten Holst.

Gal over pres Normalt tager det Sten og Birgit Holst en måneds tid at aflive dyr, når de skal pelses, men den ekstraordinære sundhedssituation har lagt et tidspres på avlerne.

Det betyder, at hvis parret ikke får tømt sin besætning indenfor 10 dage, så går de glip af en kontant tempobonus fra regeringen på 20 kroner per mink. Og med 12.800 dyr i burene kommer bonusbeløbet ikke til at være uden betydning.

- Den kvarte million, som vi har mulighed for at modtage, er livsnødvendig for os, så vi gør alt for at nå det indenfor tidsfristen, siger Sten Holst.

Han mener dog ikke, at Fødevarestyrelsen har været gode nok til at informere om, hvornår tællingen af de 10 dage begynder.

- Først får vi en melding om, at de 10 dage er individuelle fra farm til farm, men så læser jeg her til morgen på deres hjemmeside, at tælleren begynder for alle i dag (fredag, red.). Det er da at pisse på folk, der ligger ned, siger han.

Han har først mulighed for at indhente den nødvendige arbejdskraft ind fra på søndag, og derfor er presset ekstra stort.

- Jeg er meget gal over, at det sejler sådan i Fødevareministeriet, for det kan komme til at have stor betydning for os, siger han.

Der er blevet ringet rundt Hos Fødevarestyrelsen forsvarer man fremrykningen af de 10 dage med det argument, at der skal gang i afviklingen.

- Beslutningen er truffet for at få accelereret processen, for jo hurtigere dyrene bliver aflivet, jo bedre, siger Henning Knudsen, der er enhedschef i Fødevarestyrelsen.

Han fortæller, at der er blevet ringet rundt til alle avlere for at informere om den fremrykkede start for tælling af dage.

- Alle skulle meget gerne været blevet informeret i løbet af torsdagen om, at de 10 dage startede fra i dag (fredag, red.), siger han.

Han tør dog ikke udelukke, at Sten og Birgit Holst eller andre kan være blevet sprunget over.

- Der kan ske menneskelige fejl, når vi sidder og ringer ud fra de her lange lister med avlere på, så jeg tør ikke love, at vi har været i kontakt med alle, siger han.

Et liv uden mink Minkavl har været ægteparrets levebrød altid. Derfor er det uoverskueligt for dem at tage stilling til, hvad et kommende arbejdsliv vil indeholde, når dyret bliver taget ud af ligningen.

- Lige nu aner jeg ikke, hvad fremtiden bringer, men jeg håber da på, at der er nogen, der får brug for os dedikerede pelsavlere, som er vant til at knokle fra morgen til aften hele året rundt, siger han.

I første omgang forventer han, at der er arbejde nok på farmen frem til engang i januar. Indtil da skal de aflivede mink nemlig pelses, og pelsen skal tørres.

- Og så skal vi nok lige sunde os lidt og rydde op på farmen, siger han.

Parret ved endnu ikke hvor mange penge, de kommer til at modtage i kompensation for avlen, men Sten Holst forventer ikke, at de skal gå fra og hjem.

Herfra handler det om at komme videre. Både som afviklede minkavlere, som arbejdskraft og som ægtepar. Artiklen fortsætter under billedet.

Alle mink skal aflives af hensyn til den danske folkesundhed. Foto: Kim Palm

- Alle er enige om, at det er noget lort. Vi er kede af det, vrede og i chok, siger han.

Men først skal alle dyrene aflives. Helst så hurtigt som muligt, for ellers går farmen glip af den såkaldte tempobonus, som Fødevarestyrelsen har sat på højkant til de avlere, der kan afvikle hele deres besætning indenfor 10 dage.

Det skal nok gå. Vi pelsavlere er sejlivede, siger Sten Holst til sin kone Birgit. Foto: Kim Palm

