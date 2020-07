Efter fire måneders nedlukning er du nu igen muligt at gå i biografen på Fabriksvej. Privatfoto

Biograf åbner med nye sæder og skikke

Næstved - 07. juli 2020 kl. 11:25 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordisk Film Biografer Næstved åbner igen.

Fra torsdag 9. juli kan man igen se film på Fabriksvej 1, og det bliver i en biograf, hvor alle sale har fået helt nye luksusstole.

I næsten fire måneder har biografen været lukket, men nu er biografchef Bente Nielsen klar til at åbne igen. Biografen har været lukket ned siden 12. marts på grund af covid-19-krisen.

- Det bliver godt at kunne åbne igen og byde vores gæster velkommen. Vi overholder naturligvis alle retningslinjer fra myndighederne, så det bliver en tryg oplevelse, men jeg må også indrømme, at det bliver ekstra fedt at vise vores helt nye biografsale med lækre luksussæder frem, siger Bente Nielsen.

En opgradering Der vil være mindst ét tomt sæde mellem hver gruppe af biografgæster, ligesom filmene programlægges således, at der aldrig vil være for mange mennesker på én gang i biograflobbyen, og så der er god tid til rengøring af salene mellem forestillingerne.

Gæsterne vil blive mødt af en vært, som vil byde velkommen, informere om retningslinjer, sikre god hygiejne og i det hele taget hjælpe med at skabe en god oplevelse.

Det vil stadig være muligt at købe både slik, kaffe, kolde sodavand og varme popcorn, så biografturen kan blive - næsten - som den plejer.

Bare et let tryk Én ting vil dog være ændret, når Næstved-borgerne vender tilbage til biografen.

Samtlige sæder er blevet opgraderet til luksussæder. Allerede før covid-19-krisen lukkede landet ned, var planerne lagt for en ombygning af biograenen.

Sæderne kan gæster selv indstille, som de ønsker. Der er tale om meget rummelige sæder, hvor fod- og nakkestøtte kan indstilles elektronisk med et let tryk på armlænet, fortæller Bente Nielsen.

Luksussæderne er ekstra brede og giver selv den mest langbenede god plads. Derudover er selve biografsalene indrettet med ekstra meget gangplads mellem sæderne.

- Vi har fået en fantastisk flot biograf, som vi glæder os til at vise frem for gæsterne. Når nu folk igen har mulighed for at kunne komme i biografen, er det jo dejligt at kunne tilbyde en helt ny og særlig oplevelse - også når det gælder komfort, siger Bente Nielsen.

Når biografen i Næstved åbner, vil det bl.a. være med animationsfilmen »Trolls«, den danske film »Undtagelsen« og det romantiske drama »Little Women« på plakaten.

Bente Nielsen opfordrer til, at man køber sine billetter online på www.nfbio.dkeller på app'en NF Bio for at undgå kødannelse og ventetid i biografen.

