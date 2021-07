BilligBlomst i coronaretssag

Med eller uden rod

Da landet lukkede ned og alle butikker, undtagen dem der forhandler dagligvarer, blev lukket for at begrænse smittespredningen i samfundet, blev det slået fast at afskårne blomster også anses for at være dagligvarer. BilligBlomst valgte at sidestille potteplanter med afskårne blomster.