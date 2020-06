Se billedserie En af restriktionerne går ud på, at kun et enkelt selskab ad gangen må prøve Svend Svingarm. Foto: Kim Rasmussen

Billedserie fra BonBon-Land: Tilfredshed med åbning - men håber meget på corona-lempelser

Næstved - 19. juni 2020 kl. 21:06 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vejret var næsten, som det plejer, når BonBon-Land åbner - nemlig dårligt - men derudover var meget anderledes på første dag i forlystelsesparken fredag. Åbningen lå helt usædvanligt på en hverdag, og der var ikke særlig mange mennesker - under 1000 - hvilket normalt ikke ville glæde konstitueret direktør Lars Fahlmann. Men det gjorde det i år.

- Det var helt bevidst, at vi åbnede på en hverdag, så vi kunne teste med knap så mange gæster, hvordan det fungerer med retningslinjerne. Det er gået rigtig godt, konstaterer han.

Der var ingen køer at spore i forlystelsesparken, selvom der kan gå noget længere tid mellem hver tur, da mange af forlystelserne skal sprittes af jævnligt. Det, håber Lars Fahlmann, vil ændre sig snarest muligt.

- Vi håber rigtig meget på, at coronarestriktionerne bliver lempet, ellers bliver køerne simpelthen for lange, og så bliver det en lang sommer. Vi synes også, at det ville være retfærdigt, for når man kan gå i fitnesscenter, så kan man vel også sidde i en rutsjebane, siger han.

Nedsat kapacitet Det er BonBon-Lands brancheforening, FFD, der forhandler på vegne af alle forlystelsesparker, og Lars Fahlmann er optimistisk omkring resultatet. Han satser på lempelser og meget gerne inden uge 28.

- Vi har jo et håb om, at rigtig mange danskere vil besøge os, fordi så mange vælger at bliver hjemme i deres ferie. Nu skal vi have fortalt historien om, at langt det meste faktisk er åbent, bare med nedsat kapacitet, for rigtig mange tror, vi ikke må åbne alting, siger han.

»Hvaaaad« Nogle af dem, der godt er klar over, at det meste faktisk er åbnet i BonBon-Land, er Ditte Lukowski Knudsen og hendes søn, niårige Victor. Han havde på et målebånd talt ned til åbningen og klippet af hver eneste dag siden 1. juni.

- Og da jeg vågnede i morges, tænkte jeg, at det var fredag, så jeg skulle jo i skole. Men så sagde min mor, at vi skulle i BonBon-Land i dag, og så var jeg bare sådan: »Hvaaaad«, sagde den glade dreng.

BonBon-Land har i år ansat flere medarbejdere til udelukkende at spritte forlystelserne af. »Spritterholdet« består af seks til syv mand hver eneste dag.

