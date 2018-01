Se billedserie Ren kærlighed mellem manden og hans bedste ven. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Billedserie: Tæskepopulært terriertræf

Næstved - 15. januar 2018 kl. 17:30 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hele 48 hunde dystede lørdag i Gl. Ridehus på Grønnegades Kaserne Kulturcenter i Næstved om, hvem der kunne komme tættest på at leve op til standarden for deres pågældende race - og dermed kalde sig vinder af årets vintermatch i Dansk Terrier Klubs kreds 5.

- Det er helt overvældende og dejligt med så mange deltagere. De to forrige år har vi været mellem 20 og 30, så det her er rekord. Jeg tror simpelthen, at det har spredt sig fra mund til mund, at vi har det her fine arrangement, fortalte kredsformand Gitte Thornsen til Sjællandske.

Hun mener, at hundeudstillingen er blevet populær, fordi den er en god træning for de unge hunde. Resultatet tæller ikke nogen steder, og alle er garanteret mindst to ture på gulvet, hvilket ellers ikke er tilfældet til de større konkurrencer. Og så hjælper det selvfølgelig, at alle racer er velkomne, ikke kun terriere.

Hundeejerne kom fra hele Sjælland. En af dem, der havde rejst et stykke vej, var Annemette Skou Hansen fra Roskilde. Med sig havde hun sin terrier Walt Disney, ellers bare kaldet Nisse, fordi han var en julegave, og den knap treårige hund endte med at vinde hele konkurrencen.

- Efter en lang dag med mange heats og i super hård konkurrence med kvalitetshunde på tværs af racer var det en fantastisk fornemmelse at slutte af på toppen af skamlen med en »Best in Show«-vinder, sagde en stolt Annemette Skou Hansen.

Hun har også deltaget i konkurrencen de to foregående år, selvom hun er medlem af en anden kreds.

- Vi bliver inviteret med, og det plejer at være så hyggeligt. Det er sjovt at være sammen med de andre hundeejere, og så er det jo altid sjovt at konkurrere, forklarede Annemette Skou Hansen, som er bidt af at deltage i hundeudstillingerne:

- Jeg har også tre andre hunde. Jeg rejser med dem flere gange om måneden rundt i Europa. Det er en sjov måde at opleve andre kulturer på, selvom det er en udgift. Nisse dog noget af det ind selv, fordi han bruges til avl.

Dansk Terrier Klubs kreds 5 arrangerer også en sommermatch, som foregår i Ålestokgården, hvor klubben holder til. Man har også netop indkøbt en ny agilitybane, som forhåbentlig kan tages i brug denne sommer i den populære og særdeles aktive terrierklub.