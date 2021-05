Branden opstod på en altan i et højhus på Bogensevej. Foto: Lars Ole Andersen/Media Næstved

Billedserie: Rykkede massivt ud til pantflaskebrand

Der var brand på en altan, men heldigvis var ingen beboere i den tilhørende lejlighed hjemme på tidspunktet. Det kunne et par røgdykkere konstatere ved selvsyn.

Da flammerne var slukket, blev træbrædderne brækket op, så brandfolkene kunne sikre sig, at der ikke lå gløder og ulmede. Det kunne også konstateres, at varmen havde fået en rude ind til lejligheden til at baldre, men der var ikke sket yderligere skade i selve lejligheden.