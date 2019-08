Se billedserie Der er meget forskellig kunst af høj klasse på udstillingen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Outsiderkunst på kasernen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Outsiderkunst på kasernen

Næstved - 22. august 2019 kl. 07:19 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Folk er så engagerede her. Det handler ikke om at lave noget spektakulært, et stort fyrværkeri. Det handler om at vise kunstnernes værker, som de er. Det er ægte.

Ordene kommer fra polske Piotr Harhaj fra organisationen »On the path to expression«. Han har været med på Handi-Art-messen på Grønnegade Kasernes Kulturcenter i Næstved, siden den blev international for første gang i 2005.

- Jeg har kun misset enkelte år siden. Det er virkelig vigtigt for os at være her. Og jeg føler mig som en del af Handi-Art-familien, siger polakken.

Mindre erfaren er spanske Aleix Urbano. Han er med for anden gang efter at have fået en andenpræmie for sine værker i 2016.

- Jeg nyder det hele: At møde folk, tale med ligesindede og udstille mine værker, siger kunstneren.

Han er født med en sjælden sygdom, så rygraden i hans skelet holdes oppe af skruer, der er opereret ind i kroppen. Samtidig er han epileptiker og har en IQ på 67, så det er svært at holde koncentrationen i længere tid af gangen. Dette gør blot, at hans værker er endnu mere imponerende.

Kunstmessen er for udviklingshæmmede, autister, sindslidende og fysisk funktionshæmmede kunstnere og kunstgrupper over 18 år. Der er 32 udstillere i år, hvoraf omkring halvdelen kommer fra Næstved eller omegn, mens resten er fra det øvrige Danmark, Norge, Polen, Tyskland og Spanien.

- Messen er den eneste af sin slags i Danmark, hvor vi hvert år udstiller outsiderkunst. Det plejer at være meget velbesøgt, for eksempel var her i 2017 så mange mennesker, at jeg var bange for, at brandmyndighederne ville komme og lukke det ned, siger Hernan Gonzalez, tovholder på arrangementet.

Han regner med, at mellem 500 og 1000 mennesker vil finde vej i år, hvor messen fortsætter både i dag og i morgen. Entréen er gratis.

relaterede artikler

Fagforening støtter lokal outsiderkunst 25. juli 2019 kl. 14:45

Åbent Atelier for 17. gang 17. juli 2019 kl. 11:37