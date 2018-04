Billedserie: Liv og design på glasværket

Se billedserie Mere end 2.500 gæster besøgte i løbet af fredag og lørdag Designmarkedet på Holmegaard Glasværk, hvor der var boder og workshops både i stuen og på førstesalen i Velkomstbygningen.

Næstved - 30. april 2018 kl. 09:56 Af Helle Hansen

Marius Øvrum står og skruer på fatninger og andre lampedele på standen på Designmarkedet på Holmegaard Glasværk i Fensmark ved Næstved.

Læs også: Skydiving på glasværket og mange andre ideer

- Min kammerat mente, at det var dumt, at jeg kun lavede de flotte ting hjem til mig selv, når nu jeg fik rigtig god respons på dem, så nu har vi lavet et firma, siger Marius Øvrum, som er konstruktør og i det daglige arbejder på en tegnestue.

Firmaet woodUmix forkortet til wum er startet med at lave kvalitetslamper i et miks af træfiner og farver.

- Jeg tegner lamperne, og vi får så enkeltdelene lavet hos to møbelsnedkere, en smed og et pulverlakør, alle her i Danmark, forklarer Marius Øvrum, mens han samler delene til lamper, som man kan få lavet i mange forskellige farver.

Intet designmarked på glasværket uden mundblæst glas, som her er fremstillet tonsvis af på stedet gennem årene.

- Jeg tager normalt ikke så meget på messer, men selvfølgelig skulle jeg have en stand her på Holmegaard Glasværk, siger glaspuster Laura Madsen, som er uddannet i Orrefors i Sverige og i Venedig og i dag driver LaMa Glas i Vejby på det nordlige Sjælland.

- Jeg håber virkelig, der igen kommer liv her på glasværket, siger hun, mens hun snakker historie og glastekniker med Verner Hansen, som arbejdede på Holmegaard Glasværk i 51 år og i dag hjælper med registreringen af de mange glas, som gennem årene er lavet på stedet.

Blandt smykker, tasker, plakater, tøj og meget andet finder man også figurer skåret i træ lavet af træskulptør Jeppe Røpke.

- Jeg skærer dem ud med min Stihl 201, det er den mindste motorsav man kan få, siger han og viser grejet frem. Dertil kommer en speciel motorsav med carvingskær, som kan »snitte« lidt finere i træet.

- Jeg mødte min kæreste på sidste års Designmarked i Næstved, så det er noget helt særligt for os at være her, siger Jeppe Røpke, som både laver og sælger rå og polerede træfigurer.

Ud over de mange stande med design, som Wedocraft stod for, havde Museum Sydøstsjælland også en bod, her var work shops og guidede ture ud i mosen og rundt på glasværket, som snart sættes i stand til moderne museum med hovedvægt på Holmegaard glas, Kähler keramik og andet design.

Udenfor var det muligt at få noget at spise og drikke, og i hvert fald 2.500 gæster besøgte glasværket i løbet af de to dage Designmarkedet varede.

