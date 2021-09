Se billedserie Det lykkedes en af de bevæbnede demonstranter at trænge ind på området, men han blev hurtigt nedlagt ? heldigvis med løst krudt. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Se billeder: Hjemmeværn i kæmpe øvelse

Næstved - 19. september 2021 kl. 14:55 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Fra fredag til søndag eftermiddag gennemførte Hjemmeværnet en stor øvelse i de tomme fabriksbygninger på Fejøvej i Næstved. 65 soldater var sat til at bevogte bygningerne mod indtrængende fjender udefra.

- Det kan være alt fra nysgerrige hundeluftere over kriminelle, der vil stjæle våben, til specialstyrker fra et andet land, der vil udføre sabotage, forklarede Flemming Bastrup, oberstløjtnant og chef for Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster.

Trænede kerneopgave Øvelsen var en del af et kæmpe setup med over 1000 deltagere, der fandt sted over hele Sjælland i weekenden. I Næstved var indsat fire kompagnier, der trænede et scenarie, hvor allierede tropper har brug for at komme gennem Danmark for at nå frem til en krise andetsteds.

- Vi træner vores kerneopgave, som er at beskytte og sikre kritisk infrastruktur. Det kan være militære installationer men også vigtige civile som vandværk eller jernbanestationer, fortalte Flemming Bastrup og fortsatte:

- Normalt har vi sådanne øvelser én gang om året, men på grund af corona har vi ikke haft noget i denne størrelsesorden i årevis. Det er vigtigt med øvelser som denne, så vi kan øve samarbejdet forskellige enheder imellem. Desuden har vi også haft en gruppe soldater fra Letland med i øvelsen som en del af det baltiske samarbejde.

Bliver værdsat En af de deltagende var Rie Sørensen, næstkommanderende i 2. gruppe. Hun har været i Hjemmeværnet i to år.

- Jeg ledte efter en hobby, der gav mening. Her møder jeg mange dygtige og gode mennesker, der frivilligt stiller op for Danmark. Det giver følelsen af, at man kan bruges til noget, og man bliver værdsat, sagde hun.

I weekenden var hun med til at bevogte indgangen og sørge for, at ingen uvedkommende slap ind. Det var især en udfordring, da en gruppe demonstranter viste sig at have våben.

- Det er fedt at være en del af sådan en øvelse og stå sammen om fælles front. Man tror, man har styr på det, indtil man står over for situationen. Der er meget adrenalin, og man lærer meget om sig selv og får skubbet sine grænser, fortalte Rie Sørensen.

De fire deltagende kompagnier i Næstved var det lokale fra Kalbyris, Faxe, Sorø og Kompagni Storebælt fra Korsør.