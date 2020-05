Billedserie: Gyldent gensyn med Holmegaard

Nu er det åbnet, som et storstilet arbejdende museum med moderne formidling af glas til folket. Og Verner er glad for at gense Holmegaard.

Såvidt Verner. For vi var mange, der nærmest blev blæst bagover ved synet af den imponerende prøvesamling - spredt ud over otte meter høje reoler og med 42.000 flasker, drikkeglas, henkogningsglas, kander, kopper og skulpturer.

Og der er flere på vej, for de er slet ikke færdige med at registrere alt det glas, som nogle af landets førende glasdesignere stod bag - og som blev pustet af glasværksarbejderne fra Glasbyen i Fensmark.

Rødglødende oplevelser

Ved åbningen lørdag stod folk i kø for at komme ind og se nærmere på Holmegaard Værk - som absolut er flere besøg værd. For udover glas så langt øjet rækker og moderne glaspustere, der leverer rødglødende oplevelser, er der jordnær formidling om Holmegaard Mose og store værker af Per Kirkeby og Arne Haugren Sørensen, ligesom Kähler-samlingen gør os stolte over lokalhistorien.