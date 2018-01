Se billedserie I det ene rum har lydkunstneren Jacob Kirkegaard udstillet lyden af smeltende gletsjere i et rødt og røgfyldt rum.Fotos: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Billedserie: Grønlands lys er helt specielt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billedserie: Grønlands lys er helt specielt

Næstved - 12. januar 2018 kl. 17:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da Danmarks-ekspeditionen i 1906 tog afsted mod Grønlands nordøstlige kyst, var der to malere med ombord. Den ene var Aage Bertelsen, som er født og opvokset i Næstved, hvor hans far var tegnelærer på Herlufsholm Skole.

Et udvalg af hans malerier er nu udstillet på Rønnebæksholm som en del af udstillingen »Kortlægninger«.

Udstillingen kom i stand, da en slægtning til den næstvedske maler ringede til Rønnebæksholm for at spørge, om ikke man ville udstille malerens billeder. Det var inspirationen til »Kortlægninger«, som ud over malerierne også tæller fotografier fra ekspeditionen af Pia Arke og en lydinstallation skabt af Jacob Kirkegaard, hvor man mødes af lyden af en smeltende gletsjer.

Torsdag var der rundvisning for de af avisens læsere, der havde tilmeldt sig læserarrangementet på Rønnebæksholm. Her viste udstillingsinspektør Signe Karh Sørensen rundt i udstillingen og fortalte om ekspeditionen og malerierne.

To af de læsere, der var mødt op på Rønnebæksholm denne regnvåde torsdag, var ægteparret Inger og Peter Christoffersen fra Køge. De har selv været i Grønland og er meget imponerede over Aage Bertelsens malerier.

- Han opnår virkelig at fange det lys, som er i Grønland. Man fornemmer den ro, der er sådan et stort sted, siger Inger Christensen.

Efter rundvisningen blev der drukket kaffe og serveret et stykke kage.

Danmarks-ekspeditionen tog i 1906 afsted for at registrere, måle og male et helt uberørt hjørne af det nordøstlige Grønland. Formålet med ekspeditionen var at udforske og kortlægge det allernordligste Østgrønland.

På udstillingen kan man blandt andet se Aage Bertelsens lille malerkasse. Den vidner om, at der skulle en helt særlig teknik til for at kunne male de grønlandske landskaber i 20 graders frost. Aage Bertelsen var nødt til at medbringe særlige kemikalier, så tuberne med oliemaling ikke frøs til is.