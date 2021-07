Se billedserie Der er ofte tomt på stierne mellem bilerne på Automobilmuseets stueetage. Fotos: Anders Ole Olsen

Billedserie: Gæsterne svigter de gamle biler

Næstved - 21. juli 2021 kl. 16:50 Af Kristina Herlev Wulff Kontakt redaktionen

Duften af benzin, gummi og en smule blomster udefra smyger sig op i næseborene.

De gigantiske dollargrin lokker med deres skinnende krom.

Men der er alt for meget plads, når man går rundt mellem biler og aldrende memorabilia på Næstved Automobilmuseum. For i år er der kun halvdelen af de gæster, der plejer at være.

- Jeg kan jo sidde og holde øje med, at der kommer biler, og der kommer nogle folk ud, og så tænker jeg »der kommer lige et læs ind«. Og så kører de igen. Og det er jo fordi, at de læser på vores dør, at man skal have coronapas, og det holder mange væk, fortæller Peder Spandet, der ejer museet.

Det kan særligt ses på bundlinjen, at der hverken er svenskere, nordmænd, tyskere eller hollændere i år.

- Hollænderne er vilde med sådan nogle museer her. Men de kommer ikke, konstaterer Peder Spandet.

Der er plads til lidt sort humor på museet

De lokale kommer ikke Museets få gæster kommer primært fra København. Og Nordsjælland.

Men de lokale udgør ikke en ret stor bid af gæstelisten.

- Der er mange, der slet ikke ved, at vi er her. Det ved de ikke. Men folk i Hillerød ved det. Det er lidt sjovt, siger museumsejeren.

Derfor har han sat en stor bil og en motorcykel op på taget af bygningen, der ligger lidt gemt af vejen bag Netto på Fabriksvej.

Så de lokale får øje på museet. - Når der har været nogen her, og de snakker med naboen og bekendte, så kommer de. Helt sikkert. For folk får en oplevelse, når de er her. Her er ti gange mere, end de regner med, når først de kommer ind, siger Peder Spandet.

- Men jeg ved ikke, om det ligger for tæt på, siger Peder Spandet og krydser fingre for hjælp vestfra.

- Jyderne kom herover sidste år. Og der var en del af dem, husker Peder Spandet.

For de manglende gæster kan efterhånden mærkes.

- Alt, hvad der står, er mit eget privat. Og det har jeg samlet hele mit liv. Det er godt nok. Men der er stadig lys og varme og lønninger. Der skal lidt penge i kassen, fastslår Peder Spandet.

