Se billedserie På lørdag er Susanne og Martin Toft Nielsen klar til at åbne Klatrecentralen på Maglemølle. Foto: Anders Ole Olsen

Billedserie: Fra kedler til klatring i den gamle kraftcentral

Næstved - 31. maj 2018 kl. 19:24 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke for tøsedrenge eller tøsepiger, Klatrecentralen som på lørdag slår dørene op i papirfabrikkens tidligere kraftcentral i Næstved.

Maglemølle har sørget for at udskifte de ødelagte vinduer, så duebestanden er faldet markant, faktisk ser undertegnede ikke en eneste due inde i det kæmpe rum, som i mange år husede kedlerne, der leverede energien til papirmaskinerne.

- Det har nu også taget os fem måneder at gøre rent her. Alt er vasket ned, siger Susanne Toft Nielsen, der sammen med gemalen Martin med samme efternavn står for det nye Klatrecentralen.

Væk er duefjer og fugleklatter, gamle rør og ledninger. Ind er kommet farvestrålende stålsøjler og alskens ting man kan balancere på og i, og snart følger muligheden for at svinge sig ned fra luger i loftet som en anden Tarzan.

I efterhånden 15 år har 39-årige Martin Toft Nielsen været bidt af at klatre i træer i den mere seriøse stil.

Han ser ud til at hygge sig placeret på en afsats oppe i tredje niveau, hvor han er ved at installere nogle af de sidste udfordringer på førsteudgaven af det indendørs High Rope anlæg, som besøgende kan muntre sig med, når stedet åbner på lørdag, den 2. juni. Iværksætterne under Næstved Ungdomsskole har haft stedet som et projekt og har været med til at udsmykke det kæmpe rå rum med graffiti og har designet kaféen, hvor man kommer ind og betaler og også kan købe et stykke chokolade, en kop kaffe og handsker, hvis ikke man kan lide at klatre rundt med bare hæder.

Fra gulvet af er der 23 meter til kip, søjlerne er 15 meter høje og kigger man ned gennem trådgitteret, er der fire-en-halv meter fra gulvet ned til bunden af bygningen.

Men man bliver ikke sluppet løs på banen, før man er blevet udstyret med hjelm og sikkerhedswire, som først kan klipses af igen, når man er sikkert nede på gulvet igen.

På et tidspunkt kommer her også en klatrevæg.

- Når vi har tid og overskud til det, siger 28-årige Susanne Toft Nielsen, der i det daglige er fysioterapeut og bare hjælper til her i sin fritid.

Parret fik nøglerne til stedet 23. september og har siden da brugt utallige timer og, når det står færdigt, en million kroner på Klatrecentralen. Stedet har de foreløbig lejet i fem år.

Det er gratis at prøve banen ved åbningen på lørdag, hvor der også kommer svævebane ude foran Klatrecentralen.

Fremover vil det koste en fast pris pr. gang, uanset hvor længe man bliver.

Normalt vil her kun være åbent i weekender medmindre man aftaler andet, men i skolernes sommerferie bliver her også åbent en del af hverdagene. Og håbet er inden så længe at kunne ansætte en, så de ikke selv skal være her på alle åbningsdage.

Indvielsen foregår på lørdag kl. 10-14, hvor blandt andre borgmester Carsten Rasmussen skal forsøge sig på banen.

