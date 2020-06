Billedserie: Et anderledes farvel til skolen

- Det var fuldstændig fantastisk. Jeg er så glad for, at vi valgte at samle eleverne i stedet for at dele det ud på hver enkelt klasse. De har fået et minde for livet, som de kan tage med. Og vi har fået rigtig mange positive tilkendegivelser fra både elever og forældre om, at det var et super arrangement, siger Anette Rumann.