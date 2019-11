Jan Palsgreen er fuldstændig blind. Han kommer en gang om ugen gennem dagsklubben Synsnet, som holder til på Solgaven. Her er han i gang med at flette en kurv. For ham betyder det rigtig meget at være sammen med ligesindede og have et netværk. Foto: Mia Than West

Billedserie: Blinde og svagtseende kan også være kreative

Solgaven i Næstved er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagtseende, og søndag holdt de åbent hus, hvor alle kunne komme forbi og hilse på og se, hvordan hverdagen er som synshandicappet.

Man kan sagtens være kreativ og bruge sine hænder til at væve, flette kurve eller spille elektronisk dart, selv om man er helt blind eller har nedsat syn. Det er Solgavens beboere et synligt bevis på.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her