Billedserie: Bilbrand natten til søndag

Natten til søndag opstod der brand i en personbil, der holdt parkeret nær rundkørslen, som forbinder Ny Præstøvej med Ring Syd og Ring Øst, øst for Næstved.

Bilen havde forinden holdt parkeret på stedet gennem en længere periode, hvilket havde resulteret i hærværk og smadrede sidespejle, ligesom politiet havde været forbi for at fjerne nummerpladerne. Klokken 01.31 modtog Midt- og Sydsjællands Brand & Redning så besked om, at der nu var blevet sat ild til køretøjet.