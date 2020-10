Billedeserie: Fonde giver penge til ridecenter: Hos Askov er der plads til alle

Se billedserie Askov Ridecenter tilbyder blandt andet undervisning til ryttere med fysiske og psykiske handicap. I front ses Rune, der har ADHD. Dernæst kommer Viktor, der er født med deformiteter på sine hænder og til sidst rider Kathrine, der lider af spiseforstyrrelser. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Næstved - 03. oktober 2020 kl. 11:16 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

»Skub med numsen - så går hesten frem. Venstre hånd op på ridehjelmen. Husk at hold i sadlen«.

Harriet Nielsen er i fuld gang med dagens undervisning, hvor der trænes både skridt, trav og ikke mindst motorik. Fire unge mennesker rider rundt på den ene udendørs ridebane på Askov Ridecenter ved Tappernøje. De har alle sammen en eller anden udfordring, der gør livet lidt vanskeligt.

En lider af spiseforstyrrelse, en har ADHD, en er autist og en er født med deformiteter på sine hænder. Fælles for dem alle er, at ridningen gør en kæmpe forskel, fortæller indehaver og daglig leder af Askov Ridecenter, Harriet Nielsen.

- Hestens bevægelse giver noget ro, og det stimulerer sanserne helt vanvittigt. Ridningen aktiverer og styrker dem både motorisk, muskulært og socialt, hvad enten handicappet er af fysisk eller psykisk karakter. Man udvikler motorikken og nervebanerne, og den påvirkning åbner op for frontallapperne, som gør indlæring mulig, forklarer hun.

Faste og trygge rammer Siden 1992 har det været muligt at gå til ridning hos Askov Ridecenter, hvor der er plads til alle ryttere - lige fra de helt urutinerede nybegyndere og til de allermest garvede ryttere. Her er både hold til handicappede ryttere, personer med hjerneskader og spastiske lammelser og ryttere med særlige behov som ADHD, autisme og angst. Der er også børne- og voksenhold til helt almindelige ryttere, og aldersintervallet strækker sig helt ned fra to år og op til 75.

- Vi har hele spektret. Jeg synes, det er sjovt, fordi det varierer så meget. Det er så spændende at følge med i udviklingen og se de mennesker, der rejser sig igen, siger 58-årige Harriet Nielsen.

Hun har øje på de heste og det hold, hun underviser - men også på det, der foregår rundt omkring hende på rideskolen. Artiklen fortsætter under billedet.

Indehaver og daglig leder af Askov Ridecenter, Harriet Nielsen, elsker at undervise ryttere med fysiske og psykiske handicap. Hun glæder sig over, at ridecentret har modtaget 20.000 kroner i fondsmidler.

- Jeg forsøger at gøre mit bedste. De ved, hvor de har mig. Der er faste og trygge rammer, og de ved godt, hvad der bliver forventet af dem. Der bliver stillet krav, men det er noget, de kan honorere, siger hun.

Selvstændiggørelse 16-årige Viktor Madsen har gået til ridning hos Askov Ridecenter i omkring seks år. Han er født med deformiteter på hænderne, som gør, at han mangler gribefunktionen på venstre hånd. Det forhindrer ham dog ikke i at ride og hjælpe til med at gøre hesten klar med sadel og seletøj.

- Jeg synes bare, det er sjovt, siger Viktor Madsen.

Han trækker hesten Prins ud fra stalden. Harriet Nielsen træder til og hjælper ham med at komme op på hesten, inden de begiver sig mod ridebanen og dagens undervisning. Fra sidelinjen sidder et par forældre og følger med.

- Hun er ganske særlig for dem med specielle behov. De har ekspertisen indenfor handicap, og de er virkelig dygtige, siger Viktor Madsens plejemor, Jette Vinholt og fortæller, at plejesønnen startede til ridning for det motoriske og sociale.

I starten hjalp hun til med at gøre hesten klar. Nu er det Viktor Madsen selv, der står at sadle op og give seletøj på. Artiklen fortsætter under billedet.

Under træningen vælger Prins pludselig at sætte i galop. Det er ikke altid lige nemt for 16-åirge Viktor Madsen at styre hesten, da han mangler gribefunktionen i sin venstre hånd. Han får dog hurtigt kontrol over hesten.

- Det giver ham noget ansvar, og det selvstændiggør ham også, at han selv klarer det i stalden, siger hun.

Håndprotese Viktor Madsen går i 9. klasse på Fladsåskolen, afdeling Mogenstrup. Det er ikke altid lige let på grund af sit handicap, men inden længe skal han starte i skolepraktik to gange om ugen hos Askov Ridecenter. Det er noget, både Viktor Madsen og Jette Vinholt ser frem til.

- Det har vi kæmpet for længe, så det er virkelig en sejr, siger Jette Vinholt.

De er desuden i gang med at søge om at få lavet en håndprotese med gribefunktion, som skal gøre hverdagen endnu lettere for sønnen, der udover ridning også godt kan lide at træne og løfte vægte.

- Han kan mange ting, men han kan få endnu mere succes, hvis han kan bruge begge hænder, siger Jette Vinholt.

Det ene tog det andet Harriet Nielsen er vokset op hos en far, der var berider. Det arbejdede hun selv med i en årrække, men kunne ikke holde til det og blev i stedet uddannet indenfor hotelbranchen. Det var slet ikke planen, at Harriet Nielsen ville starte rideskole, da hun købte ejendommen på Askovvej for 30 år siden. Hun har selv været konkurrencerytter og skulle egentlig bare have plads til sine to konkurrenceheste.

- Så fik jeg en pony, og nu har jeg 50 heste på rideskolen, hvoraf de 40 er mine, siger Harriet Nielsen, der ret hurtigt fik interesse for at hjælpe og undervise handicappede børn.

- Jeg fik nogen børn på rideskolen, der ikke fungerede. Så har det ene taget det andet, forklarer hun.

Hun er siden blevet uddannet handicapinstruktør og har i mere end 25 år arbejdet med fysisk og psykisk handicappede ryttere. Hun har blandt andet arbejdet med meget dårligt fungerende ryttere uden sprog, stærkt autistiske, ryttere med Downs syndrom, hjerneskadede, spastikkere, ryttere med sklerose, halvside lammede (efter hjerneblødninger/blodpropper) og ryttere med eksempelvis ADHD og angst. Manden Per er vicevært og hjælper til, hvor der er behov. De er desuden plejeforældre og får derigennem en masse faglig viden, de kan bruge i arbejdet med især de handicappede ryttere på rideskolen.

- Det er en rigtig god kombination, siger Harriet Nielsen.

Søgte fondsmidler Udstyret er dog ikke helt billigt. Og slet ikke, hvis det skal laves specielt til dem med handicap. Derfor har Harriet Nielsen søgt om 20.000 kroner via Sjællandske Mediers fondsmidler. Pengene vil hun bruge på at købe fire styk tøjler med specielle greb og styrestav, to stigbøjleholdere og remme samt to sadeltæpper med specialhåndtag.

- Vi har ryttere, der mangler hænder og fødder eller har meget nedsat funktion i arme og ben - for eksempel spasticitet. Det kan kræve en speciel sadel eller specielle tøjler. Og det koster altså en krig, siger hun.

Det gør derfor også stort indtryk på hende, da Sjællandske overbringer nyheden om, at Askov Ridecenter er blandt årets prismodtagere. Artiklen fortsætter under billedet.

Selv om Viktor Madsen er født med deformiteter på sine hænder, er han meget aktiv. Han træner og løfter vægte – og så går han til ridning på Askov Ridecenter. Det er dog ikke altid lige let at holde på seletøjet, når man mangler gribefunktionen i venstre hånd. Fotos: Jens Wollesen

- Tusind tak. Det er meget fantastisk. Det er virkelig dejligt. Det betyder bare så meget for mig og for dem, der går her. Det gør, at vi kan tilbyde nogle flere ting, siger Harriet Nielsen.

Gør en kæmpe forskel Hos Askov Ridecenter er der plads til alle. Deres vigtigste opgave er at sørge for, at alle har en god oplevelse og føler sig trygge i omgivelserne. Ridecentret råder over to ridebaner - en stor og en lidt mindre. Der er også et stort ridehus og en stor moderne stald samt en ældre stald. Og så er der masser af folde med plads til de mange heste og ponyer.

Harriet Nielsen gør en kæmpe forskel for rigtig mange. For nylig blev hun udpeget som Årets ADHD-Venner. Det er en pris, ADHD-Foreningen uddeler hvert år i uge 38 til en fritidsaktivitet, hvor der tages hensyn til børn og unge menneskers helt specielle og individuelle behov.

Askov Ridecenter har i mange år også været en del af Aktive Feriedage i Næstved Kommune, hvor børn strømmer til rideskolen i sommerferien. Desuden er de også aktive i Special Olympic, som er verdens største idrætsorganisation for personer med udviklingshandicap.

Harriet Nielsen har planer om at udtage Viktor Madsen til store stævner i udlandet.

- Han kan faktisk ride stort set som de andre. Der er bare noget med styringen, han ikke kan. Der vil noget specielt seletøj hjælpe rigtig meget, siger hun.

Der trænes motorik. Først den ene arm - og så den anden arm.

