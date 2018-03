Billeder og video: Revyraketten har sat kursen mod succes

Der startes i september på Hotel Limfjorden i Thisted, og derefter Østergaards Hotel i Herning, et smut til Als for at slutte i Menstrup. Holdet er stort set det samme. Og Næstved er stærkt repæsenteret med Hans Peter Andersen som kapelmester og Peter »Drama Queen« Andersen som en fremragende sanger.

Revyraketten er læsset med numre, og velkendte temaer. Dagligdags spørgsmål behandles: PostNord kommer under kærlig behandlig af Lars Arvad, der efter et langt liv som landpost får en brev, der fortæller at han blev fyret for to måneder siden. Så længe var brevet undervejs. Og Ulla Jessen som humørbomben Herdis er et scoop, og det er morsomt at høre hvilke forviklinger det giver, når der tages fejl af kone og drone.