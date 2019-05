Billeder og video: Grænseoverskridende at se døden i øjnene: Skoleelever bar kiste til graven

Se billedserie Hvor skal den bæres hen? Er den tung? Er der nogen i? Spørgsmålene var mange, da omkring 50 elever fra Hammer Frie Privatskole bogstavelig talt så døden i øjnene. De deltog torsdag i en workshop på Herlufsholm Kirkegård med døden som emne, og her skulle de - med kyndig hjælp og vejledning fra bedemand Gorm Christiansen - bære en hvid kiste til graven. Foto: Thomas Olsen

Næstved - 03. maj 2019 kl. 12:04 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er bange for døden. Det er lidt uhyggeligt at tænke på, hvad der sker efter døden.

Ordene kommer fra 12-årige Sophia H. Jensen. Hun går i 6. klasse på Hammer Frie Privatskole, der i disse dage deltager i en anderledes workshop med døden som emne på Herlufsholm Kirkegård i Næstved.

Hun har selv oplevet at miste sin farfar, oldemor og oldefar - og en hund. Men døden er ikke noget, hun som sådan taler med sine forældre om.

Først når det er aktuelt, bliver det bragt på banen.

Hvor skal den bæres hen? Er den tung? Er der nogen i?

Spørgsmålene var mange, da omkring 50 elever fra 6.-9. klasse bogstavelig talt så døden i øjnene. Her skulle de - med kyndig hjælp og vejledning fra bedemand Gorm Christiansen - bære en hvid kiste til graven.

Kisten blev forsigtigt trukket ud af rustvognen, og en efter en tog eleverne fat i grebene.

Det var for flere meget grænseoverskridende, og mange havde aldrig været så tæt på en kiste før. Bedemanden forsikrede, at kisten var tom, og i et lidt for hurtigt tempo gik eleverne af sted med kisten mod det hul, der i anledning af workshoppen var blevet gravet i jorden på kirkegården.

- Den tungeste ende af kisten er der, hvor hovedet ligger, forklarede Gorm Christiansen, der også fortalte en masse om sit arbejde, om sit vigtigste arbejdsredskab - telefonen - og kontakten til de pårørende, der har mistet.

Han viste også eleverne, hvordan en kiste ser ud indvendigt, og fortalte blandt andet, at den er lavet sådan, at den kan absorbere eventuelle kropsvæsker, så den ikke står og drypper i kirken. Det fik flere af eleverne til at lave mærkelige grimasser.

Det generelle billede er, at der på landet er flere og flere øde kirkegårde. Det er dog langt fra tilfældet på Herlufsholm Kirkegård i Næstved, der er i vækst.

Alligevel ønsker man her at få mere fokus på at tale om døden. Derfor tilbyder de som noget helt nyt workshops om døden. Det er gartner på Herlufsholm Kirkegård, Jill Holst Dalsgaard, der har hentet inspirationen fra et lignende tilbud i Kerteminde.

- Det vi oplever på kirkegården er, at folk ikke får talt om døden. Det er et tabu, og folk løber skrigende bort. Det handler dybest set om at få talt om det, forklarer hun.

- Derfor er det vigtigt for os at sætte gang i snakken. Måske skal vi også oppe os og gøre tingene anderledes, tilføjer hun.

Eleverne blev delt op i fem forskellige grupper, hvor de på skift mødte fem forskellige fagfolk. Sognepræst Thomas Horneman-Thielcke fortalte blandt andet om sit virke, og om sorg og død.

- Det behøver ikke være uhyggeligt, når man ser en død eller taler om døden. Man skal ikke være bange for at tale om døden. Døden er ikke noget fremmedgjort og uhyggeligt, forklarede han.

- Vi skal alle sammen dø. Sådan er livet. Det er ikke noget, man kan slippe for. Det er helt naturligt at dø, konstaterede han.

Netop døden har 15-årige Edith Juhl Vestergaard for nylig været meget tæt på. Hun mistede sin faster for en måneds tid siden, som døde af en tumor i hjernen blot 52 år gammel.

Det var først, da hun blev alvorligt syg, at de i familien talte om døden.

- Så var der en grund til at begynde at snakke om det. Hvis man snakker om døden, får man et mere naturligt forhold til det. Lige nu har jeg et afslappet forhold til døden. Da jeg var lille, var jeg rædselslagen for det, fortæller hun.

Sognepræsten talte også med børnene om, hvor vigtigt det er at tale med nogen, hvis man er ked af det eller bærer rundt på sorg.

- Vi alle sammen har sorg. Det er sindssygt vigtigt at have nogen at tale med og række ud efter, forklarede han.

Eleverne mødte også en læge, der blandt andet fortalte om sit virke i forbindelse med dødsfald, eller når nogen er døende, og hvad der sker med kroppen, når den dør. Formanden for menighedsrådet, Poul Sandberg, fortalte om menighedsrådets arbejde - og graveren på kirkegården om sit.

Børnene blev inddraget undervejs og fik mulighed for at stille spørgsmål om alt mellem himmel og jord. Der er netop nu udstilling på Herlufsholm Kirkegård, hvor kunstnere giver deres bud på forskellige og anderledes gravminder. Udstillingen kan ses frem til 7. september.

Workshoppen fortsætter i dag, hvor eleverne fra Hammer Frie Privatskole skal dekorere en kiste og i samarbejde med nogle af kunstnerne give deres bud på, hvordan fremtidens gravminde kan se ud.

Gravminder og kiste udstilles fra lørdag den 4. maj klokken 10 og 14 dage frem, hvor alle kan komme og kigge. Herefter vil gravminder og kiste blive transporteret til Hammer.