Se billedserie Der var proppet med julemænd i Torvestræde inden starten gik klokken 11.Fotos: Jeppe Hee Rømer

Billeder og video: 150 julemænd løb gennem Næstved

Næstved - 10. december 2017 kl. 14:30 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»3... 2... 1... GO!«

Det første julemandsløb i Næstved er sat i gang, og 151 rød- og hvidklædte mænd og kvinder med store julemandsskæg sætter i løb ned gennem Axeltorv. Her er unge og gamle, tykke og tynde, dem uden klapvogne og nogle med. Fælles for dem alle er, at de er en del af Julemandsløbet, som er organiseret af Svovlstikkerne.

Gik man forbi Axeltorv klokken 10.50, mødtes man af noget af et syn. Området omkring Sydbank var proppet med julemænd, som gjorde klar til, at der blev råbt "go" klokken 11.

Nogle af de løbeparate var Danni Petersen, Lone Larsen, deres søn Daniel Bobbi Petersen og hans veninde Kamilla Larsen. De ville gerne ligge derhjemme og slappe af på sådan en hellig anden søndag i advent, men de var alligevel mødt op for at gøre en god gerning.

- Jeg går på et fritidshjem, og vi får nogle gange gaver af Svovlstikkerne. Derfor vil jeg gerne hjælpe dem nu, fortæller 12-årige Daniel Bobbi Larsen til Sjællandske.

Alle deltagere har købt et julemandssæt, og pengene derfra går ubeskåret til svovlstikkernes arbejde med at give dårligt stillede borgere en julepakke til jul. Arbejdet med at pakke julepakkerne går i gang på søndag, men først skal der løbes for den gode sag.

- Vi er meget glade for den gode opbakning, det er jo første gang vi afholder det, så når vi gør det næste år håber vi på endnu flere, mumler formanden for Svovlstikkerne, Christian Dreist, gennem sit fine julemandsskæg.