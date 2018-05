Billeder: Rejsegilde på populære almene boliger

Der er godt 200 på ventelisten til lejeboliger gennem FSB, og flere har tilkendegivet, at de kunne have interesse i en af de nye boliger. Bestyrelsen har derfor besluttet, at alle på ventelisten skal have lige chancer for at blive en af de heldige lejere af de splinternye boliger. Derfor er der blevet trukket lod, og computeren har valgt 20 tilfældige på ventelisten, som har fået mulighed for at leje en af boligerne. 15 er allerede udlejet, og de mangler svar fra de sidste.