Det handler om at betale tilbage. Det fortæller de to arrangører af Næstved Metal Fest, Michael Andersen (på briksen) og Jimmy Nielsen (bagerst), som foregår i morgen lørdag på Kongebryg i udkanten af byen. De kommer begge fra Næstved og vil gerne sparke gang i en ny metalscene og sige tak til byen for det, de selv oplevede i deres ungdom. Derfor har de samlet otte bands, der lægger byen og Kongebryg øde allerede fra lørdag eftermiddag kl. 14. Der er udsolgt, men de lover at være tilbage til næste år med en endnu større fest. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Billeder: Metalhovederne betaler tilbage

Næstved: Selvom om Næstved Metal Fest meget naturligt foregår i Næstved, så lægger vi ud i Ringsted. Her mødtes de to arrangører og venner 46-årige Jimmy Nielsen og Michael Andersen på 44 for at få hver sin tatovering. Jimmy Nielsen er en kreativ sjæl og har skabt logoet til festivalen med udgangspunkt i Næstveds byvåben.

