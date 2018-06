Billeder: Lokale firmaer kørte vildt ræs

Se billedserie Der blev kørt virkelig tæt rundt i chikanerne, for ingen ville give sig. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Næstved - 09. juni 2018 kl. 11:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er helt vildt sjovt. Inden starten går, er man ængstelig og spændt, men når først man er i gang, slipper man bare hovedet og trykker mest med højre fod. Så pumper adrenalinen.

Ordene kommer fra Michael Bøgeskov, erhvervskonsulent hos Ejner Hessel i Næstved, der sammen med Wacker Neuson, Ramirent og XL-BYG Meding stod bag et anderledes og tempofyldt arrangement på Nisseringen fredag.

- Til sammen kalder vi os Firkløveret, og det er et helt nyt koncept. Vi vil gerne lære vores kunder bedre at kende, og vi vil gerne skabe netværk på kryds og tværs. Det har værdi for os alle sammen. Derfor har vi lavet arrangementet i dag, og meningen er, at vi vil fortsætte med lignende ting fremover, forklarer Michael Bøgeskov.

De fire firmaer stillede hver med en repræsentant eller to, og derudover havde de invitereret deres kunder med, så i alt 40 mand var klar til start, da der skulle køres djævleræs - bilkapløb i gamle smadderkasser.

- Vores kunder er jo særligt inden for byggebranchen, og derfor var det oplagt at lave noget med lidt lir og sjov og ballade. Det er ikke mere end fire-fem måneder siden, vi fik idéen, så det er gået hurtigt, fra det første lille frø blev plantet med idéen, til vi står her i dag, konstaterer Michael Bøgeskov.

Deltagerne havde på forhånd fået at vide, at de ikke bare måtte smadre ind i hinanden, men at der gerne måtte skubbes lidt. Det blev taget meget bogstaveligt, og bilerne blev virkelig presset til deres yderste - især i overhalingerne.

- Og jeg blev presset af min co-driver, som sagde, at jeg skulle give den gas i et sving, hvor jeg prøvede at komme uden om en forankørende. Jeg endte så med at banke ind i siden på ham, lød det fra Kenneth Mørch fra Mørch Enterprise, der blev diskvalificeret efter sammenstødet, som gik ud over en kofanger på Michael Kæmpe fra Kiss Real Estates bil.

- Jeg fik et kæmpe chok, sagde Michael Kæmpe, som dog på ingen måde var sur over sammenstødet - der var god stemning mellem de to debuterende racerkørere efterfølgende.

- Jeg har aldrig prøvet at køre djævleræs før, og det var virkelig fedt. Man får så meget adrenalin i kroppen, og jeg står stadig og sitrer i fingrene. Når man sidder i bilen, føles det, som om det går meget hurtigere, end det gør i virkeligheden, fortalte Michael Kæmpe.

Begge var desuden enige om, at det var en god idé at komme ud og møde nogle af dem, de ellers kun kender ansigterne på fra byggemarkedet. Arrangementet varede i fem timer og sluttede med frokost og præmieoverrækkelse.