Billeder: Lange køer efter voldsomt trafikuheld

To biler var fredag eftermiddag klokken 15.10 involveret i et voldsomt færdselsuheld nær Gulerodshuset i Ringstedgade mellem Næstved og Gelsted.

En person var fastklemt efter uheldet og måtte hjælpes fri.

To personer blev fragtet til sygehuset i forbindelse med uheldet, og lørdag morgen er meldingen, at de fortsat er indlagt, men at der ikke er yderligere informationer om deres tilstand.

Der er tale om en 26-årig mand og en 77-årig kvinde.