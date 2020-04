Artiklen: Billeder: Katte reddet ud af brændende hus måtte have ilt

Det oplyser vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til sn.dk.

- Branden er opstået i et værelse, og det er vores formodning, at branden sket på grund af en overophedning i noget elektronik, siger vagtchefen.

Branden fik fat i tagkonstruktionen, og udviklede sig. Huset beboer, var ikke hjemme men kunne oplyse, at der var fore katte i huset.

Det lykkedes brandfolkene at få reddet to katte ud, og som det ses på billeder der fra, måtte der gives ilt til kattene.

Ingen andre kom til skade som følge af branden.

En brandundersøgelse skal klarlægge, hvad den præcise brandårsag er.