Billeder: Græsrodsfestival spreder sig

Næstved - 03. august 2019 kl. 22:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Husk at nyde musikken og solskinnet. Jeg skulle hilse fra folk, der har været andre steder i kommunen, og her har det regnet helt vildt.

Thomas Povlsen indtager endnu engang scenen på EKKO Festivalen i Tybjerglille, nord for Næstved, for at præsentere et af de i alt 18 bands, der optræder i løbet af fredag, lørdag og søndag. Og han har ret. Denne lørdag stod på kraftig regn flere steder i Næstved og omegn, men de godt 200 gæster - næsten en fordobling i forhold til antallet af sidste år - fik kun en enkelt lille byge.

Thomas Povlsen spiller selv guitar i bandet »Vi er fædre«, og så er han en af arrangørerne af festivalen, som nu har været afholdt fire år i træk.

- Vi er seks-syv mand, som står for at arrangere det, og vi kender de fleste af gæsterne. Men det vokser, hvor en del sidste år tog en enkelt ven med, så har flere lusket et par stykker med i år. Der kommer også folk udefra, som opdager os og tænker, at det kunne være fedt, ligesom enkelte lokale kommer og støtter, fortæller Thomas Povlsen.

Alle bands spiller gratis, på nær de to semiprofessionelle Bo Evers og Mathias Heise Quadrillion, som er hyret for Mærk Næstved-støttekroner.

- De kommer bare og leverer varen. Det er fedt for de andre bands at dele scene med dem. Særligt de unge, mens os andre bare tænker, at vi nok skulle have øvet os noget mere, siger Thomas Povlsen med et smil.

Medarrangøren fortæller, at der nu er økonomi i festivalen til at booke større navne, men at det ikke er ønsket foreløbig.

- Vi kunne godt have råd til en Tim Christensen, og så ville der blive solgt 300 billetter på et øjeblik. Men vi vil hellere vokse stille og roligt, så vi kan følge med, og samtidig bevare den græsrodsstemning, der er over festivalen. Mange af de optrædende bands bliver hængende, når de har spillet her, og andre kommer eksempelvis fredag, inden de skal spille lørdag, forklarer Thomas Povlsen og fortsætter:

- Der er også et stort sammenhold mellem alle de, der hjælper til. Vi er blevet en stor EKKO-familie. Man kan sige, at ekkoet spreder sig, så navnet giver mere og mere mening.

Og hvor er det så, navnet egentlig kommer fra? Og hvordan opstod idéen til festivalen, som afholdes på Jane Sommer og Peter Kjærulff Sommers - sidstnævnte er også medlem af »Vi er fædre« - 12 tønder land store grund?

- Det var Peters søn og hans meget tætte ven, der holdt 18 års fødselsdag herude for nogle år siden. De lavede en bar, som de kaldte Ekko-baren, fordi der er et meget højt ekko længere nede i haven. Det blev så også til 19 og 20 års fødselsdagsfester, og da begge kommer fra musikalske familier, var der naturligvis livemusik. Der opstod idéen til at lave noget større her, og da vi så startede bandet sammen, så vi muligheden, forklarer Thomas Povlsen.

EKKO Festivalen var før primært med rockmusik, mens programmet i år var mere blandet.

