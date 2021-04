Se billedserie Efter en brand på krydsfinerfabrikken Vedex opførte den lokale arkiekt Urban Hansen-Reistrup syv buer af jernbeton, der menes at være bevaringsværdige. Fotos: Dorte Rye Silbo

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Den gamle krydsfinerfabrik er blevet en øjebæ i byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Den gamle krydsfinerfabrik er blevet en øjebæ i byen

Næstved - 07. april 2021 kl. 11:30 Af Dorte Rye Silbo Kontakt redaktionen

De gamle fabriksbygninger på Vordingborgvej er gået i forfald, og blevet en oase for graffitimalere og hærværk. Avisen har gransket lidt i historien, og læserne er velkomne til at supplere.

Ruderne er smadret, dørene står piv­åbne, væggene overmalet med graffiti, taget er utæt og en masse skrald flyder både ude og inde. Det er skræmmende at kigge indenfor og trist at passere de store og forladte bygninger på Vordingborgvej 78-82 i Næstved.

Det er virkelig et trist syn, at passere de forladte bygninger nær Kanalvej, hvor der flyder med skrald på grunden. Foto: Dorte Rye Silbo

Til efteråret forventes åbningen af burgerrestauranten Stacy's Diner på Kanalvej. Beliggenheden er perfekt med et kig til kanalen. Men på bagsiden ligger de udskældte bygninger, der har ligget øde hen siden plakatvirksomheden Rye Merc fraflyttede i 2012.

Bygningerne har en historie, og avisens udsendte har forsøgt at samle en historik.

På hjørnegrunden overfor de forladte og skæmmede bygninger er byggeriet i gang af byens første havnerestaurant - Stacy’s Diner. Foto: Dorte Rye Silbo

Godsejere startede Krydsen I 1933-34 byggede Vedex, A/S Dansk Skovindustri på Vordingborgvej 78. Det var en kreds af godsejere med kaptajn J. E. Lassen, Bækkeskov, som formand for krydsfinerfabrikken der i daglig tale kom til at hedde Krydsen. Efter en arbejdsnedlæggelse gik fabrikken konkurs, men blev i 1935 rekonstrueret med kommunal støtte.

Skabt af Urban Hansen-Reistrup Bygningerne blev i juli 1940 ødelagt af en brand, der forårsagede, at kun tre af hovedhallens cementbuer stod tilbage. Ved genopbygningen samme år var ideen at skabe en søjlefri hal, og den blev i stedet støbt med syv buer af jernbeton. De unikke og historiske buer blev skabt af den lokale arkitekt Urban Hansen-Reistrup, der stod for udvidelsen. Disse buer menes at være bevaringsværdige.

Sabotage på fabrikken Under 2. Verdenskrig var fabrikken udsat for fire sabotageforsøg. Den sidste i december 1944 voldte mest skade. En sabotage skulle efter sigende være udført af en københavnsk modstandsgruppe, der fejlagtigt mente at fabrikken arbejdede for værnemagten.

Ved et andet forsøg skulle lokale modstandsfolk have sprængt en del af bygningen, fordi man mente, at tyskerne fik leveret krydsfiner til deres motortorpedo krigsskibe. Krydsfinerfabrikken, der nu kaldtes Vedex, lukkede i 1974.

Hallen med de bevaringsværdige betonbuer skabt af Urban Reistrup-Hansen. Foto: Dorte Rye Silbo

Lim fremstillet af hesteblod Fra 1954 og frem til lukningen var nu afdøde H.B. Andersen maskinmester på Vedex. Da Rye Merc og den daværende maskinfabrik Minotech købte bygningerne af konkursboet efter Maycon, var H.B Andersen behjælpelig. Han kunne uddybe rygtet om at grunden skulle være forurenet med giftige limrester fra krydsfinerfabrikken. Men det skulle vise sig at være en helt anden snak, fordi dengang hentede man hesteblod og havde sit eget limkogeri, så limen blev kort og godt lavet af blod fra heste. Det var "giften".

Det forlyder også, at Vedex i trekanten op mod Vadestedet havde et aflangt vandbassin med tømmerstokke, så de kunne holdes fugtige inden de store maskiner skraldede bøgen og limede det sammen til krydsfinerplader. Der blev blandt andet opfundet en unik brandsikringsplade på stedet.

Tomme postbokse I 1970 købte Dansk Blikemballage Fabrik A/S krydsfinerbygningerne, som de havde i cirka ti år.

Gennem årene har bygningerne huset forskellige firmaer. Blandt andet har Post Danmark haft omdelingscenter i bygningen ved siden af den tidligere krydsfinerfabrik. Gennem smadrede ruder og åbne døre er der frit udsyn til de efterladte postbokse, der også er dekoreret med graffiti.

Der er fri adgang til Post Danmarks efterladte postbokse. Foto: Dorte Rye Silbo

Da Minotech gik konkurs overtog Kontorforsyningen deres del af bygningen og Rye Merc solgte senere til investeringsselskabet Nordicom A/S, der havde en plan om at udvikle ejendommen. Men intet er sket.

Se kommentarer i denne uge i Ugeavisen Næstved fra borgmester Carsten Rasmussen og Tina Højlund Pedersen (S) formand for Plan- og Erhvervsudvalget.