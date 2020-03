Se billedserie Branden har ikke bragt mennesker eller dyr i fare, lyder det fra politiet, som var til stede onsdag formiddag. Grundet varmen opgav de at foretage undersøgelser på stedet i første omgang. Foto: presse-fotos.dk

Billeder: Brand huserer på gods

Næstved - 11. marts 2020 kl. 15:09 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag formiddag omkring klokken 10.30 opstod der brand på Bækkeskov Gods, øst for Næstved. I skrivende stund befinder brandvæsnet sig stadig på stedet, og det kommer de til at gøre de næste mange timer.

- Vi har branden under kontrol, men der er fortsat ild i 350 bigballer, som befinder sig i to ladebygninger. Taget er allerede brændt, så vi lader de to bygninger brænde ned. Vi tager det stille og rolig og sikrer, at flammerne ikke kan sprede sig, siger indsatsleder Knud-Erik Døssing fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

- Der ville skulle bruges alt for mange ressourcer på at slukke halmen, som vi så skulle have ud bagefter, inden det alligevel skulle brændes. Så vi lader to mand og en brandbil blive natten over, og hvis vi er heldige, så er det brændt ned til i morgen, tilføjer han.

Bækkeskov Gods var rigmanden Peter Zobels hjem fra 1995 og til hans død i 2017. I 2018 blev godset købt for svimlende 131 millioner kroner af milliardærsønnen Michael Immanuel Jebsen, som dog ikke selv bor der. Han er søn af erhvervsmanden og milliardæren Hans Michael Jebsen, fjerde generation i den verdensomspændende handelsvirksomhed Jebsen & Co. Ltd., som har hovedsæde i Hong Kong.

